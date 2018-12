Salernitana | Gregucci nuovo allenatore

Salernitana - in pole c'è Gregucci : La Salernitana è alla ricerca del dopo Colantuono , che ha deciso di dire addio. Come scrive la Gazzetta dello Sport , in pole per la panchina c'è Angelo Gregucci , assistente di Roberto Mancini in Nazionale. Le alternative sono Calori, Calabro, Drago e Aglietti.