Ryan Eggold | il ritratto del protagonista di «New Amsterdam»

Ryan Eggold - chi è il dottor Max Goodwin di New Amsterdam? : Ryan Eggold è il protagonista del nuovo medical drama di Canale 5, New Amsterdam, in onda da domenica 2 dicembre in prima serata. L'attore statunitense ha ottenuto grande successo in patria con la serie evento prodotta dalla NBC ed è pronto ora a conquistare il cuore dei telespettatori italiani.Nato a Lakewood nel 1984, Eggold ha iniziato a dedicarsi alla recitazione sin dai tempi della scuola. Dopo essersi laureato in Arti dello spettacolo ...

5 curiosità su Ryan Eggold: Età, carriera e vita privata Ryan Eggold è il protagonista di New Amsterdam, la nuova serie televisiva americana in onda in prima serata su Canale 5. Al centro del nuovo medical drama ci sono le vicende di Max Goodwin, un giovane ed intraprendente medico che si ritrova a ricoprire il […]

New Amsterdam - su Canale5 a dicembre arriva il nuovo medical : nel cast Ryan Eggold : Dopo il grande successo di "The Good Doctor" in Rai, arriva su Mediaset un'altra serie tv ambientata nel mondo dei medici e degli ospedali, "New Amsterdam". Quest'ultima infatti è una serie televisiva statunitense che è stata trasmessa per la prima volta sull'NBC lo scorso 25 settembre, ottenendo un ottimo successo in termini di ascolti. Mediaset ha scelto di iniziare a mandare in onda i primi due episodi della serie già dal prossimo 2 dicembre ...