Rugby | i convocati dell’Italia Under 20 per la sfida dell’Epifania contro la Francia

Benetton Rugby parte alla volta del Sudafrica : i convocati per le sfide contro Toyota Cheetahs e Isuzu Southern Kings : La Benetton Rugby parte alla volta del Sudafrica per la doppia sfida di Guinness PRO14: ecco i convocati per le sfide contro Toyota Cheetahs e Isuzu Southern Kings Avrà inizio domenica alle 13:30 la trasferta del Benetton Rugby per raggiungere il Sudafrica in vista dei due impegni di Guinness PRO14 contro i Toyota Cheetahs e gli Isuzu Southern Kings. I Leoni di coach Crowley dopo essersi radunati in Ghirada, si dirigeranno verso ...

Rugby – Conor O’Shea ha sciolto ogni dubbio : ecco i convocati per la partita contro la Georgia : Il ct azzurro Conor O’Shea ha sciolto le ultime riserve in merito alla rosa dell’Italia che affronterà al Georgia il prossimo 10 novembre: ecco i convocati Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che sfiderà la Georgia nel primo dei tre Cattolica Test Match 2018 di Novembre in calendario sabato 10 novembre alle 15 allo stadio “Franchi” di Firenze, incontro che sarà ...

Rugby – Italia U20 - i 26 convocati per il raduno di Parma : raduno a Parma dal 12 al 15 novembre per l’Italia Under20, giovedì previsto un allenamento congiunto con le Zebre Rc Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana U20, ha convocato ventisei giocatori per il raduno in programma a Parma da lunedì 12 a giovedì 15 novembre, in preparazione all’attività internazionale 2018/19. Giovedì, a conclusione del raduno, gli Azzurrini sosterranno un allenamento congiunto con la ...

Rugby - i convocati dell’Italia per il Test Match con la Georgia. Tornano Parisse - Allan e Polledri : Conor O’Shea ha diramato l’elenco dei convocati della Nazionale italiana di Rugby che, reduce dal pesante ko di sabato a Chicago (Stati Uniti) contro la n.2 del ranking Irlanda (54-7), tornerà in campo per i tre Cattolica Test Match tra le mura amiche che si disputeranno a novembre: il primo in ordine di tempo sarà il confronto di sabato 10 novembre al “Franchi” contro la Georgia, in programma alle ore 15 a Firenze. Il tecnico ha ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : l’Italia rientra da Chicago - domani i 31 convocati per la Georgia : L’Italia rientrerà nella notte da Chicago, dove ieri ha subito una sonora sconfitta dall’Irlanda: la Nazionale di Rugby deve preparare la sfida di sabato prossimo in programma a Firenze contro la Georgia, per la quale domani il CT Conor O’Shea diramerà l’elenco dei 31 convocati. Oggi hanno parlato al sito federale gli azzurri Tito Tebaldi e Mattia Bellini. Bellini ha detto della gara di ieri: “Nel secondo tempo i ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Ossatura di Benetton e Zebre - quattro gli stranieri : Con i forfait di Violi (operato alla spalla, tempi di recupero lunghi) e Padovani (problema alla caviglia, rientrato alle Zebre) scendono a 35 gli uomini di O’Shea per i Test Match autunnali di Rugby. Di questi 19 militano tra le fila dal Benetton, 12 nelle Zebre e quattro in formazioni straniere. Andiamo a scoprire gli atleti che formano la Nazionale italiana di Rugby per gli incontri di novembre. Di seguito i 35 convocati ...

Rugby - la Georgia si prepara per il Test Match contro l’Italia : ecco i convocati del ct Haig : Italia e Georgia torneranno ad affrontarsi in un Test-Match ufficiale a quindici anni dall’unico confronto diretto, datato 2003 ad Asti in preparazione ai Mondiali australiano di quell’anno Milton Haig, responsabile tecnico della Georgia, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte ai Test Match 2018, inclusa la sfida del 10 novembre (ore 15, diretta DMAX canale 52) contro l’Italia al ...

Rugby – Zebre pronte per la sfida contro Edimburgo : ecco i convocati per la sfida di Guinnes PRO14 : Domani sera a Parma, la sfida tra Zebre e Edimburgo: ecco i convocati della formazione italiana per la Guinnes PRO14 Ad una sola settimana dall’ultimo incontro interno allo Stadio Lanfranchi, le Zebre sono pronte a tornare in campo davanti al pubblico di Parma domani sera. Archiviata la prima finestra della coppa europea con la vittoria nel finale sugli inglesi Bristol Bears, Tommaso Castello e compagni si rituffano nel Guinness PRO14 ...

Rugby - l’Italia verso i Test Match : azzurri in raduno a Verona - tutti i convocati. Violi infortunato : L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma). Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si ...

Rugby - Test Match Novembre 2018 : i convocati dell’Italia. L’analisi tra conferme - giovani e nuovi equiparati : Ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda le nazionali per il Rugby internazionale. Come di consueto Novembre è il mese dedicato ai Test Match autunnali, un’infinità di partite spettacolari aspettano il grande pubblico della palla ovale. Impegnata ovviamente anche l’Italia: gli azzurri guidati da Conor O’Shea affronteranno Irlanda, Georgia, Australia e All Blacks. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i possibili ...

Rugby - diramata la lista dei convocati degli All Blacks per i Test Match 2018 : in programma anche la sfida con l’Italia : Il ct degli All Blacks ha diramato la lista dei convocati per i Test Match 2018, in cui è inserita anche la sfida con l’Italia Steve Hansen, Commissario tecnico degli All Blacks, ha ufficializzato la lista dei 32 giocatori convocati per i Test Match 2018. Gli All Blacks esordiranno in Giappone sabato 27 ottobre contro l’Australia per poi affrontare il 3 novembre, a Tokyo, i padroni di casa. Sabato 10 novembre è in calendario il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...