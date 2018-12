Rugby femminile | Italia in collegiale verso il Sei Nazioni | trenta azzurre convocate

Rugby – La Nazionale femminile in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni : Italdonne a Parma dal 23 al 6 gennaio per delineare la rosa azzurra per il Sei Nazioni Si terrà a Parma dal 3 al 6 gennaio il raduno della Nazionale femminile in vista dell’imminente avvio del Torneo delle Sei Nazioni 2019. Sono trenta le Azzurre convocate dal CT Andrea Di Giandomenico cui si uniranno quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Il raduno di inizio anno delineerà la rosa azzurra per il Torneo in cui l’Italdonne ...

Rugby – Coppa Italia - Serie A maschile e femminile : i risultati di giornata : Coppa Italia, Serie A maschile e Serie A femminile di Rugby: i risultati della IV, VII E IX giornata Coppa Italia Rugby Ribaltone in vetta al Girone 2 della Coppa Italia dove il Rugby Viadana 1970 conquista il primato dopo la vittoria per 47-15 contro la Lazio. Partita mai in discussione con i padroni di casa che già al secondo minuto di gioco sbloccano il risultato con una meta tecnica, concludendo la prima frazione di gioco sul 31-10 ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della nona giornata : nona giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A femminile di Rugby: sette gli incontri giocati oggi, due non sono potuti andare in scena a causa dei problemi metereologici. Il campionato si ferma fino al prossimo 2019: pausa natalizia. In testa ai due gironi troviamo il Villorba e l’Unione Capitolina. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e le classifiche aggiornate. nona giornata Girone 1 domenica, 16 dicembre ...

Rugby – Sei Nazioni femminile ed Under 20 : iniziate le prevendite : iniziate le prevendite per il Sei Nazioni femminile e il Sei Nazioni Under 20: ecco informazioni e prezzi dei biglietti I Comitati locali cui è stata affidata l’organizzazione degli incontri casalinghi delle rappresentative italiane nell’ambito del Torneo delle Sei Nazioni femminile ed Under 20, hanno reso noti i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per assistere ai sei incontri. L’Italdonne, reduce dai successi di ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati dell’ottava giornata. Capitolina vince il big match a Ferrara : Va in archivio l’ottava giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che continuano la fuga, bella vittoria del Torino, mentre Monza supera Milano; nel Girone 2 Capitolina vince il big match a Ferrara, mentre le Belve Neroverdi, oggi a riposo, vengono agganciate dal Bologna, infine vittoria del Montevirginio e pari tra Pisa e Torre del Greco. Girone 1 risultati Riviera-Colorno ...

Rugby – Dalla Coppa Italia alla Serie A femminile : i risultati da tutti i campi : Coppa Italia, Serie A e Serie A femminile: i risultati della III, VI e VIII giornata Ribaltone in vetta al Girone 1 della Coppa Italia dove nella terza giornata di campionato il Verona Rugby supera 28-12 il Valsugana Rugby agguantando il primo posto. Partita in salita per i padroni di casa che al 2’ subiscono la meta di Scapin ma che riescono a ribaltare il passivo al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa il Verona prende il ...

Rugby - Serie A femminile 2018-2019 : risultati e classifiche della settima giornata : settima giornata per il campionato di Serie A di Rugby femminile: nel Gruppo 1 Villorba e Colorno guidano con sette successi in altrettante partite, mentre nel 2 c’è l’Unione Capitolina al comando. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e le classifiche aggiornate. GIRONE 1 domenica, 02 dicembre 2018 12:30 Itinera CUS Torino – Rugby Monza 1949 19 : 5 Arbitro: Alessandro Torazza ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli USA : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Nuova Zelanda - Inghilterra e Canada sugli scudi : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la seconda tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2018 : Scozia-Canada 25-28. Le europee sfiorano l’impresa ma restano fuori dalla top ten mondiale : Si chiude anche per le donne la finestra autunnale di Test Match internazionali di Rugby: nell’ultima sfida in programma la Scozia va vicina ad una storica impresa con il Canada. Le nordamericane escono vittoriose per 25-28 ma a lungo restano indietro nel punteggio rischiando una sconfitta pesantissima in termini di ranking mondiale. Nel primo tempo partenza lampo delle padrone di casa che passano a condurre subito con un piazzato di ...

World Rugby Awards 2018 : l’Irlanda spadroneggia - al femminile premiata la francese Jessy Trémoulière : Con l’ultimo fine settimana di novembre si è conclusa la finestra autunnale dei Test Match autunnali di Rugby: come di consueto sono stati assegnati ieri i premi della palla ovale per il 2018. L’Irlanda spadroneggia, portando a casa il premio con il miglior giocatore, il miglior allenatore e la miglior squadra. Al femminile premiata la transalpina Jessy Trémoulière. Per il Rugby a 7 premiati Perry Baker e Michaela Blyde. Di seguito ...

Rugby – L’Italia femminile chiude il novembre internazionale da imbattuta : netto successo sul Sudafrica : L’Italdonne di Rugby continua il suo tend positivo: le azzurre trionfano per 35-10 sul Sudafrica a prato nel primo test-match della storia fra le due Nazionali L’Italdonne di Andrea Di Giandomenico chiude imbattuta il proprio novembre internazionale, superando per 35-10 al “Chersoni” di Prato il Sudafrica nel primo test-match nella storia delle due Nazionali. Furlan e compagne, dopo il successo per 38-0 sulla Scozia di tre settimane ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : spettacolare vittoria della Nazionale femminile - battuto il Sudafrica 35-10 : Ancora una volta Italia-Sudafrica a novembre, nei Test Match di Rugby, favorisce il Bel Paese. La situazione, rispetto a quella di due anni fa a Firenze però è molto diversa: questa volta sono le donne ad imporsi sulle rivali Sudafricane, battendole nello scontro diretto per 35-10 allo stadio Chersoni di Prato. Seconda vittoria in questo autunno davvero splendido per le azzurre. Partono forti le ospiti, che vanno in meta (l’unica della ...

Rugby – Le Nazionali italiane maschile e femminile impegnate nel weekend : ecco come seguire gli azzurri : Rugby in Tv: l’ItalRugby e l’Italdonne in diretta nel weekend. ecco come seguire le sfide degli azzurri Doppio appuntamento in diretta con la maglia azzurra nel fine settimana che conclude il novembre internazionale 2018: sabato dalle 14.15, in diretta su DMAX canale 52, l’Italia di Conor O’Shea riceve all’Olimpico di Roma i Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda; domenica alle 14.30 l’azione si sposta al “Chersoni” ...