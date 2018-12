'Dove' - la guida dei poveri - Rotocalco n. 51 del 19 dicembre 2018 : Una bussola da tenere in tasca per orientarsi nella città: la cosiddetta 'guida Michelin dei poveri' raccoglie tutti gli indirizzi per l'accoglienza. La Comunità di Sant'Egidio la redige ogni anno ...

La Settimana dei Fatti - Rotocalco n. 51 del 19 dicembre 2018 : Pensioni d'oro, dirigenti in guerra contro il governo - Fibra ultraveloce a portata di imprese e famiglie - La conoscenza? Passa dall'incontro - Connext, il 7 e 8 febbraio l'appuntamento è a Milano - ...

E' Made in Italy il regalo perfetto - Rotocalco n. 51 del 19 dicembre 2018 : Un prodotto di qualità, unico, a costi contenuti e totalmente italiano: è quello che propongono per il Natale 2018 i giovani artigiani designer che dalla passione per la manualità hanno creato un ...

Vendemmia 2018 - promettente annata - Rotocalco n. 47 del 21 novembre 2018 : Si conclude la Vendemmia: il 2018 segna il ritorno alla normalità, dopo l'annata scorsa che è stata la più scarsa dal dopoguerra. E tra i produttori c'è soddisfazione.

La Settimana dei Fatti - Rotocalco n. 47 del 21 novembre 2018 : 80 anni per ReKeep, gruppo leader nel facility management - Arte, impresa e sport per il Lazio, obiettivo di Federmanager - 5 milioni di euro per le aree terremotate del Lazio

Rotocalco n. 47 del 21 novembre 2018 : 1. Vendemmia 2018, promettente annata 2. Erbe officinali, è tempo di nuove regole in Ue 3. L'universo creativo di Ennio Calabria La Settimana dei Fatti: - 80 anni per ReKeep, gruppo leader nel ...