Ronaldo mette in vendita la villa di Manchester a 3 | 5 milioni

Cristiano Ronaldo pronto ad ammettere la frode fiscale : due anni di prigione - la difesa del portoghese : Cristiano Ronaldo sta disputando una stagione importante con la maglia della Juventus ma deve fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo. Il 14 gennaio si terrà il processo a suo carico presso la Audienca Provincial di Madrid, il portoghese sembrerebbe indirizzato ad ammettere di essere colpevole di frode fiscale, reato che prevede come riporta As due anni di reclusione, Cr7 punta a commutarla in una multa di 375mila euro. ...

Simoni : "Ceccarini non ammette l'errore su Iuliano-Ronaldo? Poverino... Il suo è stato un orrore" : "Le parole di Ceccarini? Poverino… Non è neanche intelligente perché anche io nella vita del calcio ho preso delle volte delle cantonate e ho sbagliato giudizi, ma ho sempre avuto il coraggio di ...

Juventus - Hoeness mette in dubbio l’operazione Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma non tutti sono convinti dell’operazione portata avanti dal club bianconero. Il presidente del Bayern Monaco, Hoeness in un’intervista rilasciata al giornale tedesco Bild, critica la Juventus per l’investimento fatto in estate. “Ha 33 anni, ci sarebbe costato 100 milioni di euro, un’operazione che non avremmo mai fatto, se avesse avuto 24 ...

Cristiano Ronaldo fa rotta su Firenze : la Juventus non vuole smettere di volare : TORINO - Dopo il Bentegodi di Verona , il Tardini di Parma, lo Stirpe di Frosinone, il Friuli di Udine il Castellani di Empoli e San Siro , Cristiano Ronaldo è pronto a prendersi anche il Franchi di ...

Juve - la Signora mette le ali : più cross con Cristiano Ronaldo : Unire i puntini. Che cosa hanno in comune i gol più importanti della stagione della Juventus? Il primo gol di Mandzukic al Napoli, quello che rimette a posto la partita. Il sinistro di Dybala con cui ...

Portogallo - Fernando Santos ammette : per ora Cristiano Ronaldo non tornerà in Nazionale : Portogallo, Fernando Santos dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo ancora per un po’, l’incognita sul suo ritorno ancora non è stata sciolta “Quando torna CR7? A Marzo vedremo. È il migliore del mondo, è importante che lo dimostri sempre e che sia fatta giustizia affinché vinca lui il Pallone d’Oro. Adesso però siamo concentrati su questa partita e speriamo di ottenere una vittoria“. Il tecnico del ...

Stupro Cristiano Ronaldo - il comunicato ufficiale del Real Madrid e Der Spiegel mette le cose in chiaro : Stupro Cristiano Ronaldo – “Il Real annuncia di aver intrapreso un’azione legale nei confronti del giornale portoghese Correio da Manhã per aver pubblicato delle notizie palesemente false al solo scopo di danneggiare seriamente l’immagine del club. Il Real Madrid non è assolutamente a conoscenza delle informazioni che il giornale ha pubblicato con riferimento a Cristiano Ronaldo, ragione per la quale non può essere stato in grado di ...