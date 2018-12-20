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Roma | via di casa con le figlie di 6 mesi | trovata morta nel Tevere | si cercano le

Roma | via di casa con le figlie di 6 mesi | trovata morta nel Tevere | si cercano le Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva ...

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twitterdavidallegranti : Francesco Silvestri, parlamentare del M5s che ha lavorato all'emendamento – poi bocciato – che prevede l'uso del ge… - valigiablu : Due ragazzi con un cartello 'Ama il tuo prossimo' fermati e trascinati via per essere identificati durante la manif… - PaolaTavernaM5S : La nostra Sindaca @VirginiaRaggi sta riportando la legalità a Roma e al suo litorale. Dopo le ville dei Casamonica,… -
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    Roma - De Rossi : 'Non viviamo bene l'attesa per Juve. Troppe pressioni' : 'Abbiamo talmente tanta pressione ultimamente che non viviamo bene l'attesa di Juventus-Roma'. Lo ha detto Daniele De Rossi in un'intervista a Dazn. Il centrocamposta non ha ancora recuperato dall'...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL ...

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    Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E TRIONFALE, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA STESSA APPIA; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL ...

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  • Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI ...

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  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15

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  • Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

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