Roma | via di casa con le figlie di 6 mesi | trovata morta nel Tevere | si cercano le

Bordoni (FI) : viabiltà Roma nel caos - subito tavolo istituzionale : Roma – “La protesta dei pullman che oggi hanno paralizzato il centro della Capitale viene a completare il quadro drammatico in cui versa Roma. Dopo le stazioni metro chiuse e riaperte a singhiozzo, i noleggi con conducente in manifestazione davanti il senato, lo sciopero bianco dei taxi a Termini ora anche i pullman turistici. Un vero incubo in cui e’ piombata la citta’ e che a nostro avviso difficilmente ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA ...
Roma - De Rossi : 'Non viviamo bene l'attesa per Juve. Troppe pressioni' : 'Abbiamo talmente tanta pressione ultimamente che non viviamo bene l'attesa di Juventus-Roma'. Lo ha detto Daniele De Rossi in un'intervista a Dazn. Il centrocamposta non ha ancora recuperato dall'...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE VIA DEL MARE E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER VIA TRIONFALE FINO ALLA SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO PERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, PROSEGUENDO TRA APPIA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA PISANA E TRIONFALE, PIU’ AVANTI TRA CASILINA E LA STESSA APPIA; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST; IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO SI STA INTENSIFICANDO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; PARTENDO DAL QUADRANTE NORD CI SONO CODE IN VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 20-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 20 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA VERSO LA CITTA’; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL QUADRANTE NORD; IN VIA FLAMINIA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE; CI SPOSTIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA RIMAMENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER LA VIA APPIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ARDEATINA ED AURELIA, CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ Lazio DEL 19 DICEMBRE 2018 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA E SALARIA, BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE ...
Roma | via di casa con le figlie di 6 mesi | trovata morta nel Tevere | si cercano le
Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva ...
Roma, via di casa con le figlie di 6 mesi, trovata morta nel Tevere: si cercano le gemelline. Sentito il marito (Di giovedì 20 dicembre 2018) Una donna italiana di 38 anni è morta nel Tevere ed è stata trovata all'altezza di ponte Marconi, sulla riva sinistra del fiume, su LungoTevere San Paolo. La donna si sarebbe...
ilmessaggero
davidallegranti : Francesco Silvestri, parlamentare del M5s che ha lavorato all'emendamento – poi bocciato – che prevede l'uso del ge… - valigiablu : Due ragazzi con un cartello 'Ama il tuo prossimo' fermati e trascinati via per essere identificati durante la manif… - PaolaTavernaM5S : La nostra Sindaca @VirginiaRaggi sta riportando la legalità a Roma e al suo litorale. Dopo le ville dei Casamonica,… -
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