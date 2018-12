Roma | trascina compagnia incinta e la lancia per scale | arrestato

romadailynews

(Di giovedì 20 dicembre 2018)– Ancora due diversi episodi per maltrattamenti in famiglia a. Sono stati gli agenti del reparto volanti e del commissariato Prenestino ad intervenire ieri mattina in via delle Acacie per una segnalazione di lite in famiglia. Su posto, i poliziotti hanno trovato una donna in stato di gravidanza, che lamentava dei dolori alla testa e presentava numerose ecchimosi al viso. La giovane ha dichiarato che il compagno, dopo averla aggredita, l’avevata per i capelli scaraventandola giu’ per leLa stessa lamentava dei dolori alla pancia, per cui veniva soccorsa nel vicino ospedale dove le veniva diagnosticata una sospetta frattura al setto nasale, con prognosi di 15 giorni. Intanto gli agenti diramavano per radio la descrizione dell’aggressore che si era allontanato con la propria auto prima del loro arrivo. Le indagini accertavano che la donna ...