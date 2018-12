Roma | sit-in di disoccupati al Mise | “Sviluppare progetti contro il degrado nelle città

Roma - un 2018 da record per il Colosseo : 7 milioni e mezzo i visitatori : Colosseo superstar con un record di visitatori e prenotazioni nel 2018. Sale a 7,4 milioni il numero di turisti che si sono recati all'anfiteatro Romano, il 5,7% in più rispetto allo scorso anno, cioè ...

Tensioni al sit-in Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s. LE FOTO : Tensioni al sit-in Ncc a Roma: bruciate bandiere M5s. LE FOTO I noleggiatori con conducente sono scesi in piazza per protestare contro l'entrata in vigore dal prossimo primo gennaio di un decreto che, spiegano, "cancellerebbe 80 mila aziende e creerebbe 200 mila disoccupati". Accerchiato un vigile urbano. Capitale ...

Roma : poliziotti in visita ad ospedale Bambino Gesù : Roma – Questa mattina all’ospedale Bambino Gesu’ del Gianicolo a Roma, la Polizia di Stato ha fatto visita ai piccoli pazienti della struttura offrendo loro un momento d’intrattenimento musicale organizzato dei poliziotti della Fanfara. All’esecuzione di noti brani natalizi ha fatto seguito la distribuzione de Il mio Diario, agenda scolastica della Polizia di Stato, e matite colorate. All’iniziativa ha ...

Roma : rinvenuto deposito fuochi d’artificio nascosto tra case - una denuncia : Roma – Un deposito di oltre 60 kg di fuochi d’artificio situato tra le abitazioni. Un italiano denunciato dalla Polizia di Stato. Due improvvisate, quanto pericolose, santabarbara sono state scoperte dalla Polizia di Stato in una zona residenziale del comune di Albano. I poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, diretta da Angela Cannavale, nelle loro incessanti indagini volte a contrastare la produzione e ...

Un amore tutto suo - trama - cast e curiosità della commedia Romantica con Sandra Bullock : Una commedia romantica come solo ad Hollywood sanno fare, con una delle regine di questo genere, quella Sandra Bullock (Gravity) che con pochi film divenne una delle fidanzate d’America: Un amore tutto suo (While You Were Sleeping) è il film di Rai2 in onda lunedì 17 dicembre alle 21,15 per la regia di Jon Turteltaub. Nel cast oltre alla Bullock troviamo il bravissimo Bill Pullman e il bel Peter Gallagher per una storia imperdibile secondo ...

Roma - incendio nella notte nel deposito : distrutti 2 autobus. E’ il 29° caso nel 2018 : Roma brucia. A pochi giorni dal rogo che ha distrutto il Tmb Salario di Ama, rendendo ufficiale l’emergenza rifiuti nella Capitale, le fiamme colpiscono uno dei depositi principali dell’altra grande municipalizzata capitolina, l’Atac. Intorno all’1.30, infatti, un incendio ha distrutto due autobus parcheggiati nella rimessa di Tor Pagnotta, in zona Laurentina – periferia sud della città – danneggiando altre due vetture e creando il panico nella ...

Scomparsi e vittime di crimini impuniti : sabato 15 dicembre il sit di Penelope a Roma : sabato 15 dicembre a Roma in Piazza Montecitorio si terrà la prima manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per gli Scomparsi e le vittime di crimini impuniti. Il sit in è organizzato dall'associazione Penelope Italia onlus che dal 2002 fornisce sostegno ai familiari e agli amici degli Scomparsi. "I familiari delle persone che sembrano essere state inghiottite dalla notte, più di tutti, avvertono la necessità di essere ...

Champions League - la situazione del girone della Roma dopo la 6ª giornata : qualificate - risultati e classifica : In un girone già definito prima dell’ultima giornata, il Viktoria Plzen si prende il pass per l’Europa League battendo la Roma e condannando all’eliminazione il CSKA Mosca Real Madrid primo e Roma seconda, un verdetto già emesso dal Gruppo G di Champions League prima dell’ultima giornata. Nonostante questo però, le emozioni non sono mancate con la sorprendente vittoria del CSKA Mosca in casa del Real Madrid. Uno 0-3 ...

Incendio deposito Roma : le migliori firme del lusso sfilano nella discarica-modello in Valdera : Peccioli è un borgo fra le colline toscane, in provincia di Pisa. Ha appena avuto la bandiera arancione del Touring, quella che premia le eccellenze dell’entroterra italiano, i luoghi più attenti all’ambiente e capaci di valorizzare il territorio. Proprio qui sorge un avveniristico impianto di smaltimento e trattamento rifiuti che ha prodotto utili per 25 milioni di euro nel giro di dieci anni. E li ha reinvestiti in energia pulita, strutture ...

Roma : incendio deposito rifiuti - la procura indaga per disastro colposo : Non si esclude neanche l'ipotesi di un'azione dolosa: le telecamere di sorveglianza della struttura erano rotte da quattro giorni. Oggi i risultati delle rilevazioni sulla diossina - La procura di ...

Roma - incendio al deposito di rifiuti/ Ultime notizie - l'Arpa 'Presenza di diossina non è da escludere' : Roma, incendio al Tmb Salario: brucia impianto. Raggi: 'Rischio emergenza rifiuti sotto Natale'. E Paola Taverna grida al complotto.

La procura di Roma sta indagando per disastro colposo in merito all’incendio nel deposito di rifiuti del quartiere Salario : La procura di Roma ha avviato un’indagine per disastro colposo in merito al grande incendio iniziato martedì 11 dicembre nell’impianto di trattamento dei rifiuti nel quartiere Salario, a Roma. I magistrati hanno richiesto il sequestro di parte della struttura – resa

Milan attento - la Roma incontra l'agente di Kouamé : la situazione : A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport . Un interesse concreto quello del club giallorosso, magari più per giugno. Per Kouamé , però, la concorrenza è abbastanza forte sia in Serie A che all'...

Roma - a fuoco un deposito sulla Salaria : Procura indaga per disastro colposo | Costa : appello per emergenza rifiuti : Il Campidoglio: "Nessun valore fuori dalla norma, ma per precauzione meglio non aprite le finestre". Costa: "appello per evitare emergenza rifiuti". Nell'impianto finisce il 25% dell'indifferenziata della Capitale