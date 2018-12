Roma | protesta dei bus turistici | bloccato il centro della città

Roma. Bus turistici fermi in piazza Venezia : protestano contro la Raggi : Capitale nel caos per le proteste. Ieri avevano protestato taxi e ncc. Oggi è la volta dei bus turistici fermi in

Roma - caos in piazza Venezia : bus turistici in protesta contro il Campidoglio. Traffico bloccato in centro : protesta dei bus turistici a piazza Venezia a Roma, Traffico bloccato in tutta l’area del centro della città per protesta. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe. Numerose pattuglie della Polizia Locale sono intervenute per gestire il Traffico e via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla protesta dei ...

Protesta dei bus turistici a Roma - traffico in tilt : Protesta dei bus turistici nella Capitale. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe nel centro della città. Numerose pattuglie della polizia locale sono intervenute per gestire il traffico mentre via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla Protesta dei taxi e degli Ncc di ieri, oggi si aggiunge nella ...

Roma - incubo trasporti : protestano taxi e bus turistici - centro bloccato : Di nuovo chiuse, anche ieri, le fermate metro di Spagna e Barberini. Assieme a quella di Repubblica, mai riaperta dopo l'incidente di ottobre sulle scale mobili. Un disservizio, certo, per chi lavora ...

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...