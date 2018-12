Roma | parla De Rossi | ” Vi spiego il perché della nostra crisi In futuro…”

Roma - De Rossi 'Sono agli sgoccioli della carriera'/ Recupera per la Juventus - ma tuona : 'Si parla troppo' : Daniele De Rossi torna tra i convocati per la sfida Juventus-Roma, ma le sue dichiarazioni non sono in linea con l'entusiasmo per questo big match.

Roma - donna suicida nel Tevere - parla una vicina : 'L'ho vista uscire con le bimbe' : E' una terribile tragedia quella avvenuta stamattina a Roma, quando una donna di 38 anni si è gettata nel fiume Tevere dal ponte Testaccio. L'allarme lo ha lanciato il marito della stessa, che non ha visto appena in casa appena svegliato la madre e le due bambine. Con il passare delle ore (ricordiamo che la tragedia è avvenuta intorno alle 6:15 di stamane), i particolari sulla vicenda si fanno sempre più agghiaccianti. Secondo quanto emerso in ...

Roma - la verità di De Rossi 'Si è parlato troppo degli addii. Sono agli sgoccioli della carriera' : Roma - Da fine ottobre è costretto a fare da spettatore causa infortunio e ancora non sa se potrà essere in campo nella super sfida con la Juve all'Allianz Stadium, però quello di Daniele De Rossi ...

Buche Roma - Castelli : “Andrà in testo due di emendamento parlamentare. Lega? Facciamo tutto assieme” : “Abbiamo fatto un’operazione che andrà in un testo 2 di un emendamento parlamentare e riguarda la possibilità di fare un protocollo tra il Comune di Roma e il genio che possa aiutare quelle città che hanno bisogno di un intervento eccezionale”. Lo ha detto la viceministro Laura Castelli, parlando dell’emendamento proposto dal M5s e bocciato alla Commissione bilancio che prevedeva l’intervento del genio militare per ...

Roma - Pallotta precisa : 'Mai parlato di acque calme' : Un misunderstanding nei momenti concitati del dopo Genoa, quindi, alla base delle dichiarazioni raccolte da Sky Sport. Un po' di serenità Pallotta l'avrà sicuramente ritrovata: ora con la dirigenza ...

Grillo a Roma incontra i parlamentari M5s : Era presente anche Davide Casaleggio. L'occasione era uno scambio di auguri per Natale ma è stato anche un momento fare il punto sulla strategia politica di queste ore -

Viktoria Plzen-Roma - parlano Di Francesco e Cristante : la conferenza stampa LIVE : LIVE 19:05 11 dic DOMANDA A DI Francesco - Come stai vivendo questo momento? Ho poco da dire, fa parte del nostro lavoro. Ma se sono qui è perché dall'altra parte c'è la consapevolezza che ci sia un ...

Roma - Spelacchio è tornato e questa volta è anche parlante. Acceso l’albero di Natale in piazza Venezia : Si è illuminato ieri sera, 8 dicembre, l’albero di Natale di Roma, allestito in piazza Venezia, con particolari effetti “da abete parlante”. L’albero, ribattezzato “Spelacchio” come il suo predecessore del Natale 2017, è stato sponsorizzato da Neflix e presentato sul web come una star del cinema e come tale ha attratto per la sua inaugurazione migliaia e migliaia di persone. A presentarlo la sindaca di Roma ...

Inter-Roma - Spalletti mette le cose in chiaro : si parla di Totti ed il tecnico risponde così : Pareggio nel posticipo della domenica della 14^ giornata del campionato di Serie A, 2-2 tra Roma ed Inter, al termine della partita il tecnico Spalletti ha parlato anche di Totti ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha messo le cose in chiaro: “Nella riunione riguardo il VAR si è parlato dell’essere più precisi nelle decisioni, secondo me va perfezionato con il tempo effettivo. Ormai tutti si aspettano il timbro della ...

Paolo Romani - FI - : 'Ho parlato con Renzi di un nuovo progetto politico' : Siamo all'interno di uno scenario diverso dal passato", perciò "servono nuovi strumenti della partecipazione politica, nuovi strumenti di comunicazione della politica. E poi c'è bisogno di un nuovo ...

Andrea Romano (Pd) : “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia - M5s abituati a mentire” : Il deputato del Pd, Andrea Romano, intervistato da Fanpage.it, va all'attacco del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio per le vicende dell'azienda di famiglia di cui è socio: "Deve riferire in Parlamento, racconti cosa sa dell'azienda di cui è socio". E accusa i vertici del M5s: "La loro è una abitudine a mentire su cosa fanno".Continua a leggere

Roma - Di Francesco non vuole sentir parlare di mercato e lancia un “allarme infortuni” : Roma, Di Francesco sa bene che è il momento di lavorare sodo per risollevare la sua squadra, il mercato può attendere per adesso Roma, Di Francesco allontana le chiacchiere di mercato. Ai microfoni di Skysport il tecnico giallorosso non sembra voler sentire parlare di trasferimenti, nè in entrata, nè in uscita. La Roma ha altro a cui pensare in questo intenso mese di dicembre nel quale servirà risollevare un po’ la classifica in ...

Silvia Romano - arrestata la moglie di uno dei presunti rapitori : intercettata mentre parlava al telefono con il marito : Continuano le indagini per trovare Silvia Romano, la volontaria 23enne italiana rapita in Kenya il 20 novembre. Le autorità del paese hanno arrestato la moglie e il suocero di uno dei sospetti rapitori della giovane. La donna è stata intercettata mentre parlava al telefono con il marito, e potrebbe dare informazioni utili sul luogo in un cui la ragazza è tenuta nascosta. Già ieri la polizia kenyota aveva diffuso le foto di tre presunti rapitori, ...

"Senza il suo aiuto non sognerei di fare il chirurgo". In Kenya parlano gli amici di Silvia Romano : "Desidero solo che torni" dice Ronald Kasungo al Corriere della Sera. Parla di Silvia Romano, la ragazza rapita in Kenya in un'operazione pianificata nei minimi dettagli. Ronald ha 18 anni ed è un amico di Silvia. Era con lei quando la ragazza è stata sequestrata a Chakama la sera di martedì 20 novembre. Il giovane keniota ha paura. Pensa alle violenze che la volontaria potrebbe subire. Al Corriere rivela che ha deciso di ...