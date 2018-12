Roma | mamma di 30 anni si butta nel Tevere | si cercano i suoi gemelli di 6 mesi - Ultime

Dramma a Roma - mamma 38enne morta nel Tevere : sparite le gemelline di 5 mesi. «Forse si è gettata con loro» : Tragedia a Roma. Una giovane mamma di 38 anni si è lanciata nel Tevere nelle prime ore di questa mattina da Ponte Testaccio: da quanto si apprende si tratterebbe di un...

Roma - il mistero della 17enne suicida. La mamma a Chi l'ha visto : 'la descrizione dell'autopsia non è di mia figlia' : Era il giorno di San Valentino dell' anno scorso quando è stato ritrovato il corpo in fin di vita di Laura , una ragazza di 17 anni con il sogno di diventare uno chef. Nonostante le indagini, le ...

Giulia De Lellis si scatena al live Romano di Irama con la mamma - la zia e la sorella : La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Irama procede a gonfie vele: a qualche settimana dalla diffusione del gossip che li voleva in coppia, i due ragazzi stanno iniziando a mostrarsi sempre più spesso sui social network, per la gioia dei loro già tantissimi sostenitori. A confermare che il sentimento nato tra l'infuencer e il cantante è forte e sopratutto vero, è stata la presenza di alcuni familiari di lei al live che il vincitore di Amici ...

Alessandro - da Londra a Roma per il trapianto di midollo La strada delle staminali di mamma o papà : I genitori: «Trovato un donatore, che però si è reso disponibile da metà gennaio. La tempistica è incompatibile con la malattia del nostro bimbo». Il trasferimento a Roma

Roma - una donna di 62 anni diventa mamma partorendo una bambina : Alle 12:14 della mattinata di mercoledì 14 novembre a Roma, all'ospedale San Giovanni, una donna di 62 anni ha partorito una bambina. Nata da parto cesareo programmato con anestesia epidurale, la piccola pesa tre chili e duecento grammi e sia lei, sia la madre, al momento godono di buona salute. Si è fatta impiantare l'embrione a Tirana, in Albania La donna, che di professione è un'infermiera, è ricorsa all'embriodonazione a Tirana, in Albania. ...

Roma - tentato stupro alla Romanina : mamma disabile interviene e viene picchiata : Roma violenta, ancora una volta. Una ventenne residente alla Romanina, periferia est della Capitale, non dimenticherà facilmente la terribile esperienza vissuta lo scorso 14 novembre, in serata. La giovane, come di consueto, era uscita di casa per portare a passeggio il suo cane e, all'improvviso, si è imbattuta in due uomini che, dopo averle spruzzato spray urticante, l'hanno palpeggiata e molestata. Il tentato stupro è avvenuto nelle vicinanze ...

Roma - mamma a 62 anni : parto da record all'Ospedale San Giovanni : mamma a 62 anni: è successo a Roma, dove la donna ha dato alla luce una bimba di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata, ricoverate al San Giovanni di Roma, stanno bene. La...

mamma a 62 anni: una donna, questa mattina, ha dato alla luce una bambina di tre chili e duecento grammi all'ospedale San Giovanni di Roma. Sia lei che la piccola, nata con parto ...

Mamma a 62 anni : un parto speciale al San Giovanni di Roma : Fiocco rosa speciale all'Ospedale San Giovanni di Roma, dove una donna di 62 anni ha dato alla luce questa mattina una bambina di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata stanno bene. La piccola è nata con parto cesareo programmato e per l'epidurale è stata usata la tecnica in via di sperimentazione dell'eco-navigazione, ossia una sonda ecografica che indica all'ago la via per eseguire l'epidurale. La neo-Mamma, di ...

Nicoletta Romanoff mamma per la quarta volta : prima uscita pubblica con la figlia Anna : La prima uscita pubblica con la quarta figlia Anna per Nicoletta Romanoff. L?attrice di origini nobili, come riportato da Leggo.it, è diventata mamma lo scorso 8 giugno dalla sua...