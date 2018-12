Roma | Kolarov cuore d' oro | nel pomeriggio visita al reparto di Neonatologia del

Fantacalcio - Cagliari-Roma : è gol di Kolarov e non autogol di Cerri : La Lega si è espressa: il gol in Cagliari " Roma è tutto di Aleksandar Kolarov. Il serbo, che ha segnato al minuto 41 del primo tempo, ha potuto beneficiare della deviazione decisiva con la spalla di ...

Cagliari-Roma LIVE : raddoppio di Kolarov [VIDEO] : 41′ – Kolarov! La Roma passa sul 2-0! Piazzato del terzino e deviazione di Cerri che mette fuori causa Cragno. 36′ – Faragò! Cross di Srna, Cerri viene rimpallato e la palla finisce a Faragò, che calcia e viene deviato in corner da un difensore giallorosso. 29′ – Schick! Kolarov calcia, il ceco prova a metterci il piede ma non ci arriva. 24′ – Il Cagliari prova a giocare palla a terra senza ...

Serie A - Roma-Inter 2-2 : gol di Keita - Under - Icardi e Kolarov - rigore - : Gol, emozioni e recriminazione. All'Olimpico è un pareggio dal sapore dolceamaro per Roma e Inter: Di Francesco può essere orgoglioso della prova dei suoi viste le tante assenze: bene Zaniolo e Schick,...

Roma-Inter 2-2 - botta e risposta all’Olimpico. Under risponde a Keita - Kolarov pareggia Icardi : Roma e Inter pareggiano per 2-2 nel posticipo della 14^ giornata della Serie A 2018-2019. botta e risposta all’Olimpico, i nerazzurri passano in vantaggio per due volte ma si fanno sempre raggiungere e si devono accontentare di un punto dopo aver perso in Champions League con il Tottenham. I meneghini agganciano il Napoli al secondo posto a quota 29 punti (a -11 dalla Juventus) ma i partenopei giocheranno domani contro l’Atalanta, i ...

Roma - Zdenek Zeman chiarisce : “non è vero che tifo Lazio” - poi bacchetta Kolarov : Zdenek Zeman ha negato d’aver dichiarato alla tv ceca di tifare per la Lazio, l’ex giallorosso ha anche parlato di Schick e delle sue difficoltà “Le parole di Kolarov? Per me se la gente smette di parlare di calcio, il calcio finisce. Il calcio è fatto per parlare ai bar e per discutere. Poi se ne capiscono o non ne capiscono è normale che uno ha più una visione tecnico-tattica e uno più da tifoso. Sono due visioni ...

Roma - Kolarov a gamba tesa sui tifosi : “Capiscono poco di calcio” [VIDEO] : Il momento in casa Roma non è dei migliori e neanche il calendario. Dopo la sconfitta rimediata a Udine, i giallorossi si giocano il primato in Champions all’Olimpico contro il Real Madrid. Poi, in campionato ci sarà il test Inter. Alla vigilia del match europeo, Aleksandar Kolarov ha parlato in conferenza stampa usando toni duri contro le critiche dei tifosi, che a suo parere, “sanno poco di calcio“. E aggiunge: ...

Roma - Kolarov duro : “ai tifosi non prometto niente - capiscono poco di calcio” : Kolarov ha parlato in conferenza stampa in vista della gara della sua Roma contro il Real Madrid, il serbo a gamba tesa contro le conoscenze calcistiche dei tifosi “Ai tifosi non devo promettere nulla, loro ci sostengono sempre in casa e in trasferta. Devo promettere solo a me stesso e al mister di dare il massimo. A Roma si parla tanto, ma il tifoso deve sapere che capisce poco di calcio“. Kolarov senza peli sulla lingua. Il ...

Roma - anche Kolarov out in nazionale : emergenza difesa per Di Francesco : La sosta per le nazionali ha lasciato alla Roma un'eredità pesante. A causa degli infortuni, infatti, è stata una settimana nera anche per i giallorossi, con quattro titolari messi fuori gioco. Dopo ...