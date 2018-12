Roma Italiana di 38 anni morta nel Tevere | si è lanciata con le figlie

Roma - prometteva la cittadinanza italiana a donne straniere per 2000 euro : arrestato avvocato truffatore : prometteva la cittadinanza italiana a donne straniere, ma era una truffa. Al termine di una attività investigativa, i carabinieri del comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un italiano di 47 anni,...

Rapporto 2018 sull'economia dell'Emilia-Romagna. Ancora prima regione italiana per crescita : Sono i dati e le stime , di Prometeia, che si ricavano dal Rapporto 2018 sull'economia regionale dell'Emilia-Romagna, con un focus su Economia e innovazione sociale, realizzato in collaborazione tra ...

Roma Archery Trophy – Indoor World Series : tutti i risultati dell’unica tappa italiana : Roma Archery Trophy, Indoor World Series: grandi prestazioni dei big internazionali, tredici italiani sul podio Concluso il Roma Archery Trophy, unica tappa italiana del circuito Indoor World Series. Un vero successo la prima gara della nuova manifestazione a tappe ideata da World Archery che vedrà la sua conclusione con la finale di Las Vegas (Usa) l’8-9 febbraio 2019. Sulla linea di tiro capitolina brillano soprattutto Cinzia ...

Silvia Romano - fermato uno dei tre presunti rapitori della volontaria italiana : È stato fermato, dalla polizia della contea di Fiume Tana, uno dei tre uomini ritenuti i rapitori della volontaria italiana Silvia Romano, sequestrata lo scorso 20 novembre a Chakama, nella contea di Kilifi, in Kenya. Lo riferisce l’edizione online del quotidiano Daily Nation citando una fonte della polizia. Il comandante regionale, James Akoru, ha confermato che l’azione è avvenuta domenica sera, attorno alle 19, nella località di ...

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il burqa per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Silvia Romano - l'italiana rapita in Kenya costretta a indossare il velo integrale per non essere riconosciuta : Silvia Romano, la volontaria italiana rapita in Kenya nove giorni fa, «è stata costretta a indossare un niqab» che lascia scoperti solo gli occhi, e i rapitori «le mettono...

Roma - l'ex Capello : 'Possesso palla? Una masturbazione tutta italiana' : Fabio Capello , ex allenatore di Roma e Real Madrid , parla a la Gazzetta dello Sport , dicendo la sua sul possesso palla: 'Ho sentito Di Francesco parlare del grande possesso palla, cosa che non conta più niente. Anche il City lo ha abbandonato. Solo noi siamo rimasti a quella ...

Roma : inaugurata mostra su storia Croce rossa italiana : Roma – Centoventuno pannelli fotografici e una serie di veicoli storici – tra cui l’ambulanza che porto’ il fuggiasco Benito Mussolini da Villa Torlonia fino in aeroporto – per ripercorrere la storia del soccorso umanitario portato avanti dalla Croce rossa italiana nel corso di tutte le guerre ed emergenze umanitarie del secolo scorso. Il presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca e l’assessore ...

Silvia Romano - italiana rapita in Kenya. La polizia : “È viva. Non abbiamo dubbi” : Il segnale arriva da Noah Mwivanda, responsabile della polizia kenyana: “Silvia Romano è viva” ha detto il funzionario a ‘la Repubblica’, parlando della giovane cooperante milanese rapita martedì scorso da un gruppo di uomini armati dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Mwivanda ha parlato di un commando di otto rapitori che poi si è diviso, mentre Silvia sarebbe stata ...

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Costituita oggi a Roma l’AICAL - l’Associazione Italiana Cannabis Light : E’ stata Costituita oggi a Roma l’Associazione Italiana Cannabis Light (AICAL). Con oltre 2.000 punti vendita serviti e un fatturato complessivo che supera i 6,5 mln di euro, l’Associazione senza scopo di lucro nasce per promuovere e tutelare lo sviluppo di imprese grandi e piccole operanti nel settore della produzione, del commercio, dello studio e della ricerca relativa ai prodotti a base di canapa sativa e ai suoi derivati. Presidente ...

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Kenya - Silvia Romano rapita dai miliziani islamici?/ Ultime notizie - commando cercava la volontaria italiana - IlSussidiario.net : Kenya, Silvia Costanza Romano rapita da commando armato: 23enne volontaria italiana sequestrata da miliziani di Al Shabaab? Le Ultime notizie

Silvia Romano - chi è la volontaria italiana rapita in Kenya : I suoi sogni sono un mondo in cui la cooperazione internazionale e l'aiuto fra gli uomini siano possibili". E ancora, "Silvia ha sempre mostrato un grande senso di responsabilità", anche se il suo ...