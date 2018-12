Roma | incubo trasporti | protestano taxi e bus turistici | centro bloccato

Roma - il Porto è l'avversaria degli ottavi di Champions League : l'incubo dei dentro-fuori europei : Due volte contro il Porto in un dentro o fuori: due volte fuori. L'urna di Nyon ha sorriso alla Roma, come confermato da Totti , "siamo stati fortunati", , ma i precedenti sono da brividi contro quei ...

Una Roma da incubo batte il Genoa : Solo i tre punti. Per usare un eufemismo. Una vittoria importantissima per la classifica, ossigeno puro per una squadra evidentemente malata. Per il resto il nulla, di fronte a un risultato più che casuale arrivato contro una formazione, quella Ligure, che nonostante le sue estreme lacune difensive era quasi riuscita ad acciuffare un risultato importante. Farà discutere in questo senso il rigore netto non dato ai rossoblù nel finale per una ...

Incubo Roma - la papera di Ollsen è clamorosa : quanto ci ha messo a capire di dover salvare quella palla? [VIDEO] : Robin Ollsen compie una clamorosa papera che regala il gol del vantaggio al Genoa: il portiere della Roma perde il pallone e permette a Piatek di segnare il più facile dei gol Momento da Incubo per la Roma. La formazione giallorossa, in crisi di vittorie e risultati, vede anche la sfortuna metterle i bastoni fra le ruote. Ci pensa Robin Ollsen, uno dei più positivi in queste ultime giornate, a regalare il gol del vantaggio a Piatek: il ...

Sorteggio Champions League - le quote dei bookmakers : per la Roma incubo City : Sorteggio Champions League, la Roma potrebbe incontrare il Manchester City agli ottavi di finale: le quote È l’ultimo Sorteggio Champions con limitazioni relative a nazionalità e classifica delle squadre coinvolte. Proprio per questo offre ai bookmaker la possibilità di lanciarsi in precisi calcoli di probabilità. E le valutazioni fatte dagli analisti Snai, in base ai possibili intrecci, riservano alla Roma un Sorteggio che potrebbe ...

Incubo pendolari - chiuse tre stazioni metro a Roma : Disagi e malumore tra i i pendolari della Capitale a causa della chiusura di tre stazioni della metro A . Da ieri mattina infatti sono chiuse le stazioni Barberini e Spagna per un ''guasto tecnico ...

Roma - ristorante da incubo : cibo con detersivi e muri ammuffiti : Le porte di un ristorante del quartiere Romano di Prati gestito da uno straniero sono state sigillate a causa di gravissima inadempienza e del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie.La Polizia amministrativa e sociale del commissariato di Prati, coordinata da Domenico Condello, ha posto i sigilli ad una pizzeria che non ha rispettato le più basilari norme igienico sanitarie. I muri ammuffiti e scrostati, si apprende da Roma Today, e i ...

Roma - altro stop per Pastore : l'incubo è senza fine : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Di Francesco: «Schick dal 1'» L'Arsenal sulle tracce di Schick

Roma : possibile venerdì da incubo per trasporti - domani sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Roma - notte da incubo e poi la morte : «Desirée drogata e violentata» : Sarebbero vicine a una svolta le indagini sulla morte di Desirée Mariottini, 16 anni, la studentessa di Cisterna di Latina trovata senza vita in un edificio occupato in via dei Lucani, a San Lorenzo, ...