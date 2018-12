Roma | è il giorno della protesta dei bus turistici | traffico in tilt | piazza Venezia

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

Roma - dal 1° gennaio al massimo 60 bus turistici in centro al giorno e maxi-tariffe Albergatori : ‘Licenzieremo 2.500 persone’ : massimo 60 mezzi all’interno dell’attuale Ztl centro Storico, prezzi decuplicati per i carnet annuali e raddoppiati per gli ingressi giornalieri. “Ma ora licenzieremo almeno 2.500 dipendenti”, minacciano le imprese. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata dalle associazioni di categoria, contro la delibera del Campidoglio che cambia le regole di accesso per i bus turistici nel centro cittadino. Sebbene il secondo ...

M5S - festa in una discoteca Romana nel giorno del lutto per Strasburgo : 'Niente foto sui social' : L'appuntamento è fissato per questa sera in una discoteca in zona Stadio Olimpico. Off limits la stampa, e un diktat preciso dello staff a tutti i deputati e senatori: no foto sui social, visto il ...

La prima giornata di 'Lavoro Agile' di Roma : interviene Giulia Bongiorno : Il mondo della politica si confronterà poi sulle sfide per i territori aperte dal Lavoro Agile con le testimonianze di Flavia Marzano, Assessora Roma semplice, Arianna Viscogliosi, Assessora al ...

8 dicembre : in questo giorno gli antichi Romani festeggiavano il dio Tevere : L’8 dicembre è una festività particolarmente sentita dal mondo cristiano: in questo giorno si celebra il concepimento senza peccato della Vergine Maria. Ma si tratta di un giorno molto particolare anche nel calendario pagano: oggi, infatti, gli antichi romani festeggiavano il temutissimo dio del fiume Tevere, Tiberio.Continua a leggere

Oggi è il giorno dei no-tav a Torino. A Roma la manifestazione di Salvini : Annunciata la partecipazione dei Cinquestelle piemontesi, anche se i vertici nazionali se ne terranno lontani. A Piazza del Popolo tutto pronto per la festa della Lega -

Roma - Cristante : 'Arriveremo tra le prime 4. Zaniolo diventerà un grande - da De Rossi si impara ogni giorno' : Bryan Cristante , centrocampista della Roma , ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Cagliari di sabato: ' Roma ha un calore particolare, che si trova solo in questa piazza . La storicità della città viene riportata nella società, la gente ha ...

Roma : controlli in hotel e B&B - scoperta evasione tassa soggiorno 600 mila euro : Roma – Nell’ambito del contrasto all’abusivismo nel settore delle attivita’ ricettive, come hotel, B&B, case-vacanza, affittacamere e altre tipologie, che complessivamente nella Capitale risultano essere piu’ di 12mila, la Polizia di Stato ha attuato un sistema di verifiche incrociate tra annunci pubblicitari e banche dati di Comune e Regione delle strutture autorizzate, sul rispetto della normativa in ...

Più soldi per la Ndocciata - Romagnuolo presenta il suo ordine del giorno : ... dei suoi cittadini, della sua amministrazione comunale e del Molise tutto, per una delle più straordinarie e spettacolari manifestazioni storiche e culturali che si svolgono nel mondo e che, come ...

De Priamo : scelta sbagliata blocco traffico giorno Roma-Inter : Roma – “Domenica sera e’ prevista allo stadio Olimpico la gara di posticipo della 14esima giornata di Serie A Roma-Inter. Spiace registrare l’ennesima svista del Campidoglio, che avendo programmato il blocco del traffico avrebbe invece potuto anticiparlo alle 18.30, anziche’ rischiare di mandare in tilt la viabilita’, creando disagi ai romani e ai commercianti”. “L’anticipazione del blocco ...

"L'altro giorno ho fatto quarant'anni" l'ultimo Romanzo di Lucio Luca : di Benedetta Tintillini Una riflessione su cosa vuol dire essere giornalista oggi. Con perfetto tempismo rispetto alla cronaca recente, che ha visto i giornalisti attaccati dalla politica con termini davvero poco lusinghieri, esce per Laurana Editore "L'altro giorno ho fatto quarant'anni" , di Lucio Luca . Un romanzo ...

Roma : esose somme di danaro per rilascio permesso di soggiorno - arrestati : Roma – Contattava suoi connazionali residenti all’estero e con la promessa di fargli avere un regolare permesso di soggiorno li convinceva a venire in Italia. Il compenso richiesto per la pratica era di 7.000 euro per ogni singolo rilascio. E’ cosi’ che un 47enne tunisino, nel mese di ottobre ha indotto due cittadini marocchini ad imbarcarsi per raggiungere l’Italia. Qui, dopo aver trovato alloggio sicuro ai ...