Roma | donna suicida nel Tevere | non si trovano le figlie di 6 mesi

Dramma della disperazione a Roma - donna si lancia nel Tevere : Una donna di 38 anni si è lanciata nel fiume Tevere stamattina a Roma, nei pressi del Ponte Testaccio. Il suo corpo è stato ritrovato poco prima di Mezzogiorno. La donna potrebbe aver portato con sé le sue figlie, due gemelline di pochi mesi delle quali per ora non c'è ancora nessuna traccia. La tragedia L'allarme è stato dato all'alba, alle 6.15 circa da un passante che ha prontamente segnalato il fatto alle forze dell'ordine. Immediatamente ...

Roma - donna picchiata e offesa : calci e sputi per il colore della pelle : Ennesimo episodio di razzismo a Roma. Una donna di colore è stata offesa e aggredita da un quarantenne Romano. A denunciarlo è stata una ragazza, Ilaria M., che ha assistito alla scena iniziata su un tram della linea 19, che collega Centocelle a Piazza Risorgimento. Il Romano, all'improvviso, avrebbe chiesto alla donna per quale motivo fosse in quel posto. La straniera, insieme al suo bimbo di un anno, ha risposto: "Che vuoi, cosa ti ho fatto?". ...

Roma - rapinano e feriscono donna : fermati due egiziani : Avevano adocchiato la borsa che una donna ultrasessantenne portava a tracolla e, per sottrarla alla legittima proprietaria, si sono scagliati con estrema violenza contro la loro "preda" ferendola in modo serio. Gli aggressori, due immigrati egiziani, non hanno però potuto esultare troppo per il bottino recuperato nella loro criminale azione in quanto fermati quasi immediatamente dalle forze dell"ordine.La rapina è accaduta domenica pomeriggio in ...

Federmanager Roma consegna i 'Minerva Donna Eccellenza 2018' : La giuria , composta da top manager, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle parti sociali, ha deciso quest'anno di assegnare all'unanimità il Premio a Eleonora Andreatta , ...

