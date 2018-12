Roma | donna si getta nel Tevere con le figlie di 6 mesi | recuperato solo il suo corpo

Roma - donna picchiata e offesa : calci e sputi per il colore della pelle : Ennesimo episodio di razzismo a Roma. Una donna di colore è stata offesa e aggredita da un quarantenne Romano. A denunciarlo è stata una ragazza, Ilaria M., che ha assistito alla scena iniziata su un tram della linea 19, che collega Centocelle a Piazza Risorgimento. Il Romano, all'improvviso, avrebbe chiesto alla donna per quale motivo fosse in quel posto. La straniera, insieme al suo bimbo di un anno, ha risposto: "Che vuoi, cosa ti ho fatto?". ...

Roma - aggressione razzista sul tram : uomo spintona e colpisce donna di colore : Ennesimo episodio di razzismo di questi mesi. Un 40enne Romano aggredisce senza motivo una giovane donna di colore, tranquillamente seduta in tram con la figlia piccola. Una passeggera assiste alla scena e denuncia l'accaduto sui social. L'aggressione Roma, ore 16.45. Sulla linea 19 che collega Centocelle a Piazza Risorgimento, tra i tanti passeggeri, una giovane donna viaggia con la sua bimba di un anno. All'improvviso, e senza alcun motivo, un ...

Roma - rapinano e feriscono donna : fermati due egiziani : Avevano adocchiato la borsa che una donna ultrasessantenne portava a tracolla e, per sottrarla alla legittima proprietaria, si sono scagliati con estrema violenza contro la loro "preda" ferendola in modo serio. Gli aggressori, due immigrati egiziani, non hanno però potuto esultare troppo per il bottino recuperato nella loro criminale azione in quanto fermati quasi immediatamente dalle forze dell"ordine.La rapina è accaduta domenica pomeriggio in ...

Federmanager Roma consegna i 'Minerva Donna Eccellenza 2018' : La giuria , composta da top manager, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle parti sociali, ha deciso quest'anno di assegnare all'unanimità il Premio a Eleonora Andreatta , ...

Federmanager Roma consegna i 'Minerva Donna Eccellenza 2018' : Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - La sede della Luiss Business School di Villa Blanc, a Roma, ospita oggi la terza edizione del Premio Minerva Donna d’Eccellenza 2018. Nato su iniziativa di Federmanager Roma, il riconoscimento viene assegnato ogni anno a quattro donne manager che hanno saputo co

Casamonica - donna del clan viola sigilli e rioccupa la casa confiscata a Roma : La fidanzata di uno dei membri della famiglia casamonica ha violato i sigilli, rioccupando una delle case abusive confiscate al Tuscolano . Ha divelto i sigilli, danneggiato la serratura della porta d'...

La preghiera di Francesco alla Madonna per i Romani : "Perché affrontino con pazienza i disagi e non si rassegnino" : Un richiamo a chi governa Roma ad avere "saggezza, lungimiranza, spirito di servizio e di collaborazione". Ed anche ai cittadini a "non rassegnarsi ai disagi" ma a fare "ciascuno la propria parte per migliorare le cose". Il tradizionale atto di venerazione alla Statua della Vergine in Piazza di Spagna, nella festa dell'Immacolata, è stata anche quest'anno per papa Francesco l'occasione per un messaggio rivolto alla città, vista ...

Roma - il giallo delle foto sexy del maresciallo donna diffuse sul web : inchiesta dei pm : Lei ha presentato una denuncia, perché qualcuno avrebbe girato le sue foto, private, a terzi sconosciuti. Il Comando generale del carabinieri ha avviato accertamenti - paralleli a quelli della procura ...

Roma : sequestra donna e la minaccia con coltello - arrestato : Roma – Lo ospita in casa e lui la sequestra minacciandola con un coltello per estorcerle denaro. Ucraino di 36 anni rintracciato dalla Polizia di Stato finisce in carcere. L’ospitalita’ della donna nei confronti di quel connazionale in cerca di lavoro, si e’ trasformata in un incubo. La vittima infatti, e’ stata sequestrata dall’uomo per ore all’interno del proprio appartamento e poi, per evitare che ...