Roma | De Rossi | ' Tanta pressione intorno a noi Siamo tutti sotto osservazione'

De Rossi : 'Tutti sotto esame. La Roma va male? Ecco perché...' : Roma - ' Le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi uomini, gente che ha in testa dalla mattina alla sera il risultato della domenica dopo. E' questo quello che ho imparato dai ...

Infortunio De Rossi - le clamorose dichiarazioni del centrocampista : la Roma trema : Infortunio De Rossi – Il capitano della Roma è indisponibile da circa due mesi quando il 28 ottobre dovette lasciare il terreno di gioco del “San Paolo” in occasione della sfida contro il Napoli. Ormai per il suo ritorno a disposizione si parla di 2019, ma a preoccupare la Roma e i suoi tifosi sono soprattutto le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di DAZN: “È l’Infortunio più grave della mia carriera. Si parla di ...

Roma - De Rossi ancora non è pronto al rientro : “serve tempo” : Daniele De Rossi non è ancora pronto per il rientro a pieno regime dopo l’infortunio alla cartilagine che lo sta tenendo fuori dal campo “È l’infortunio più grave della mia carriera. Si parla di cartilagine, ho subito una lesione grave. Sarebbe gravissimo se si dovesse rompere ancora a 35 anni. Ci vuole tempo, ho ripreso a correre e a calciare ma sono ancora indietro“. Daniele De Rossi ha commentato così ...

Roma - De Rossi : 'Non viviamo bene l'attesa per Juve. Troppe pressioni' : 'Abbiamo talmente tanta pressione ultimamente che non viviamo bene l'attesa di Juventus-Roma'. Lo ha detto Daniele De Rossi in un'intervista a Dazn. Il centrocamposta non ha ancora recuperato dall'...

Roma - Dzeko stringe i denti e ci prova per la Juve. Forfait De Rossi : La speranza di recuperare Edin Dzeko per la partita contro la Juventus di sabato sera si fa sempre più concreta. Anche oggi il bosniaco ha svolto allenamento individuale, ma domani o al massimo ...

Verso Juventus-Roma - nel 2007 Cristiano Ronaldo fu pregato di fermarsi dai giallorossi : Sabato sera big match allo Stadium con Juventus-Roma , un'occasione per i bianconeri di allungare ulteriormente mentre i giallorossi cercando punti pesanti in trasferta. La sfida cade cade circa 11 ...

Diretta/ Roma-Genoa - risultato finale 3-2 - streaming video e tv : i giallorossi ritrovano la vittoria! : Diretta Roma-Genoa, info Diretta streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella sedicesima giornata d'andata di Serie A

Roma-Genoa LIVE : rischiano ancora i giallorossi [VIDEO] : 1/83 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Roma-Genoa - le formazioni ufficiali : 3-4-3 per i giallorossi - Prandelli lancia Zukanovic : Roma-Genoa, le formazioni ufficiali – Tutto pronto per il posticipo domenicale dell’Olimpico in cui scenderanno in campo Roma e Genoa. I padroni di casa si dispongono con un 3-4-3 senza punte, gli ospiti rispondono con il consueto 3-5-2. Di Francesco sceglie Zaniolo come falso nove e lascia Schick in panchina, Prandelli sostituisce lo squalificato Criscito con Zukanovic. Roma (3-4-3): Olsen; Fazio, Manolas, Juan Jesus; ...

Roma - Di Francesco : "Non scappo - c'è voglia di rivalsa. De Rossi convocato' : E ora non resta che vincere. Perché la Roma non ha altre alternative e perché la vittoria in casa giallorossa manca oramai dall'11 novembre scorso, più di un mese fa, quando all'Olimpico i gialloRossi ...

Roma - riecco De Rossi : allenamento con il gruppo dopo l'infortunio : Si era infortunato lo scorso 28 ottobre. Nel corso della partita contro il Napoli, al 43' del primo tempo era stato costretto a uscire dal campo per un forte dolore al ginocchio. Daniele De Rossi è ...

Kouamé Roma - i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa : Kouamé Roma – Dopo la sconfitta nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League sul campo del Viktoria Plzen, in casa Roma si comincia a pensare anche sul calciomercato per sistemare la formazione di Eusebio Di Francesco che non sta passando uno dei suoi momenti più brillanti, per usare un eufemismo. E proprio per […] L'articolo Kouamé Roma, i giallorossi incontrano l’agente dell’attaccante del Genoa proviene ...

Viktoria Plzen-Roma 2-1 - giallorossi in crisi senza fine : PLZEN - Neppure il ritiro e l'aria d'Europa riescono a rianimare una Roma agonizzante che rimedia a Plzen l'ennesima figuraccia stagionale, stavolta per sua fortuna indolore ai fini della ...