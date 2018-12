Roma - bus turistici assediano piazza Venezia : traffico paralizzato : Numerosi bus turistici fermi in piazza Venezia per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro storico a partire del 2019. La protesta ha causato la...

Protesta dei bus turistici a Roma - traffico in tilt : Protesta dei bus turistici nella Capitale. Sono diverse decine i bus turistici che dalle 5 di questa mattina hanno letteralmente invaso piazza Venezia, bloccando la piazza stessa e tutte le strade limitrofe nel centro della città. Numerose pattuglie della polizia locale sono intervenute per gestire il traffico mentre via del Teatro Marcello e via dei Cerchi sono state chiuse. Alla Protesta dei taxi e degli Ncc di ieri, oggi si aggiunge nella ...

Roma - BUS TURISTICO IN FIAMME AL COLOSSEO/ Video - ultime notizie : nessun ferito nell'incendio : ROMA, incendio bus TURISTICO davanti al COLOSSEO: in FIAMME l'openbus in un parcheggio, non ci sono feriti ma si è rischiata la tragedia

Bus elettrico a Roma - Raggi : "Finalmente Governo si interessa della Capitale" : La sindaca di Roma Virginia Raggi alla presentazione del nuovo autobus 100% elettrico di Atac. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Roma : autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo - no feriti : Roma – Paura intorno alle ore 16.30 in via di San Gregorio, a ridosso del Colosseo, per un bus turistico che ha preso fuoco. Sul posto immediatamente due squadre di Vigili del fuoco del comando di Roma. Al momento non si segnalano feriti, i passeggeri sono tutti scesi dall autobus. Disagi al traffico. L'articolo Roma: autobus turistico prende fuoco nei pressi del Colosseo, no feriti proviene da RomaDailyNews.

