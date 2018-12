romadailynews

Roma: aziende bus turistici chiedono a Raggi di riscrivere piano insieme: Roma – Aziende…

(Di giovedì 20 dicembre 2018), autisti di bus, guide e agenzie di viaggi in piazza a, sotto il Campidoglio, contro il ‘bus’ della sindaca Virginiachiedendo essenzialmente di riscriverlo perche’ “uncosi’- ha spiegato Franco Tinti, uno dei manifestanti in forza ad Anstra- non va scritto da dietro una scrivania ma assieme a chi lavora sul campo. Ora perderanno il lavoro 7-8mila persone. Noi chiediamo di revisionare ilal Comune di, che deve ascoltare chi lavora in questo settore da 40 anni”.L'articolobusdiproviene daDailyNews.