Roma Anziana di 95 anni trovata morta in casa a Borgo

Roma : si indaga su cadavere anziana ricoperta di lividi : Roma – La Squadra mobile di Roma , insieme agli agenti del commissariato Borgo, indaga sulla morte di una anziana di 94 anni, avvenuta questa notte alle 3.30 in una casa nella zona a ridosso delle Mura vaticane. I sanitari hanno allertato la Polizia dopo essere arrivati nell’appartamento in seguito alla chiamata di una donna, la quale ha raccontato che la madre continuava a cadere dal letto. L’ambulanza giunta sul posto ha ...

Roma : provano a derubare anziana signora e le rompono omero - 2 arresti : Roma – Frattura dell’ omero , 30 giorni di prognosi ed un’operazione a cui sara’ sottoposta nei prossimi giorni: questo e’ costato, ad una ultra sessantenne, l’aver tentato di difendere la propria borsa. I 2 scippatori, entrambi egiziani, sono stati arrestati nell’immediato dalla Polizia di Stato, con l’apporto di 2 militari della Guardia di Finanza. È accaduto ieri pomeriggio in via Giolitti: 2 ...

Roma : si finge tecnico termosifoni per derubare anziana signora - arrestato : Roma – Si e’ finto tecnico della caldaia condominiale e con la scusa di dover effettuare un controllo per un’anomalia e’ riuscito ad entrare in casa di un’anziana Romana, 72enne, che in quel momento era sola, per rubarle i gioielli. Il malvivente, un 45enne, originario della provincia di Cuneo gia’ con precedenti specifici, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro con ...