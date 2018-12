Rogo brucia il centro d' incontro «Dopo 8 anni ridateci gli spazi»

Incendio a Verona/ Ultime notizie - brucia una palazzina - 20 in ospedale : Rogo partito dal piano terra - IlSussidiario.net : Incendio Verona: palazzina evacuata in pieno centro. Ultime notizie, 20 persone lievemente intossicate sono state ricoverate in ospedale.

Mestre - Rogo : trovati 2 corpi bruciati : 8.31 I corpi, semicarbonizzati,di due persone,sono stati trovati durante le operazioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco dell'incendio nella sede di una associazione di volontariato nel quartiere San Paolo a Mestre. L'allarme all'alba, quando sono state segnalate le fiamme. I pompieri accorsi con 4 automezzi e 12 operatori, spento il rogo della casetta in legno e dell' edificio di circa 200 metri quadri hanno rinvenuto i due corpi. ...

Brucia Kabul - Rogo distrugge 500 negozi : 21.32 A fuoco centinaia di negozi nel centro di Kabul, la capitale dell'Afghanistan. L'incendio è stato apparentemente causato da un corto circuito elettrico. Molti dei negozi ivnestiti dal rogo vendono elettrodomestici e prodotti elettronici. Fiamme alte hanno offuscato l'intera zona commerciale distruggendo 500 negozi. I pompieri hanno impiegato ore per spegnere le fiamme divampate quando i negozi avevano già chiuso. Non vi sono morti o ...

No Tap - bruciano le bandiere del M5S. Anche le schede elettorali vanno al Rogo : ‘Questa terra non in vendita - dimettetevi’ : bruciano le bandiere M5S, dentro un bidone di petrolio. “Questa terra non è in vendita, dimettetevi“. Sfidando il vento, i manifestanti No Tap si sono radunati a San Foca di Melendugno per il sit-in contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall’Azerbaigian. E protestano Anche contro il Movimento 5 Stelle, che le promesse per bloccare il cantiere le ha tradite. Tornano a strappare le schede elettorali, ...