scuolainforma

: Ricostruzione carriera: quali sono i titoli valutabili? - scuolainforma : Ricostruzione carriera: quali sono i titoli valutabili? - XenosRenzi : Unicobas Milano: ricorso rivolto a tutti i docenti per il recupero integrale della ricostruzione di carriera | Scuo… - Avv_GGC : ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - TERMINE FINO AL 31 DICEMBRE Questo studio è… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Torniamo a parlare difocalizzando l’interesse suserviziai fini dellano.Servizi– Servizi prestati nelle scuole statali per un minimo di 180 giorni per anno scolastico in possesso di idoneo titolo di studio. Anche i servizi prestati dal 1 febbraio fino agli scrutini o fino al termine delle attività didatticheconsiderati come anno intero (Legge 124/99 art 7 art 11 comma 14)– Se assunti a tempo indeterminato nell’infanzia e nella primaria,riconosciuti i servizi nella scuola primaria degli enti locali (se di ruolo) e i servizi nelle scuole dell’infanzia degli enti locali (di ruolo e non di ruoli);– I servizi prestati nelle scuole secondarie pareggiate e nelle primarie parificate, comprese quelle estere (soppresse con DL 250/05 convertito in legge 27/06);– I ...