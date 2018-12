Reporter dell' anno con le fake news | giornalista scoperto e allontanato

Antonio Megalizzi - il Reporter italiano ferito è in coma : «Grave - non è operabile» Foto Chi è|Le vittime dell’attentato : Il giornalista radiofonico di 28 anni è tra le persone ricoverate. Il padre della fidanzata: «Proiettile alla base del cranio». La famiglia arrivata a Strasburgo

Nonna Reporter in prima linea : "Seguo gli ordini della Fallaci" : Salta da un elicottero a un altro quasi fosse un grillo. Il suo nome è Maria Clara Mussa, è la più anziana reporter di guerra italiana e, quasi sicuramente, al mondo.A 74 anni ha deciso di partire nuovamente per l'Afghanistan, Paese in cui è stata oltre venti volte e in cui, alcuni anni fa, ebbe l'onore di essere la prima donna a ricevere il Pakol, il tipico cappello afghano, direttamente dalle mani del braccio destro di Massoud, un militare che ...