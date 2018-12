Regali Natale 2018: 2 studenti su 3 eviteranno gli e-commerce, lo rivela un sondaggio di ScuolaZoo

scuolainforma

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di ScuolaZoo, il media brand degliitaliani con 3,4 milioni di utenti al mese.Generazione Z:tecnologici, ma non sugli e-Il 70% della generazione Z sostiene che sia meglio fare idigirando per negozi, piuttosto che online: incredibile per la generazione nativa digitale per definizione! Allo stesso tempo però, sotto l’albero sperano di trovare doni tecnologici. La GenZ lo ha svelato a ScuolaZoo, la community online dipiù grande d’Italia, rispondendo a unsu Instagram.La magia del, l’atmosfera unica che creano le luci, le decorazioni e i jingle natalizi fanno ancora innamorare il 95% degli adolescenti. Il 61% di loro si sta dando da fare per trovare il regalo perfetto. Non solo iobbligati per i parenti presenti il giorno delle feste, la Generazione Z si...