Recensione Hitman 2 | ritorno in grande stile per l’Agente 47

(Di giovedì 20 dicembre 2018)Trovarsi davanti alla versione digitale di2 spiazza un po’ all’inizio. Ho notato fin da subito diversi pacchetti, come se fosse un gioco a episodi, proprio come è avvenuto per il rilascio del primoda parte di IO Interactive. Il capitolo precedente però è uscito “a spezzoni”, mentre2 è stato rilasciato in una sola volta, ma si vede che lo sviluppatore lo aveva pensato a episodi.Quello che mi sono trovato davanti è un pacchetto con sei grandi missioni collegata da filmati narrativi, oltre alle modalità multiplayer inedite come il Ghost Mode competitivo e la cooperativa di Sniper Assassin. In effetti dal primo al secondo capitolo Warner Bros. è subentrata a Square Enix come publisher, quindi gli accordi forse sono cambiati nel corso del tempo.Stagione dopo stagionePiù che una serie2 può essere visto come parte di una storia raccontata a stagioni. ...