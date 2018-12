Ray Donovan 7 ci sarà | arriva il rinnovo a pochi episodi dal finale della sesta stagione

Ray Donovan 6×10 : uno sgarro al faccendiere : Ray Donovan 6×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 30 dicembre 2018. “Baby” ci svela le ultime evoluzioni del protagonista, ancora in fuga in seguito all’ultima caccia. La trama di Ray Donovan 6×10 ci parla anche di Mickey e di alcuni passi indietro che vorrà compiere per sistemare le cose.Ray Donovan 6×10 trama e anticipazioniIl faccendiere è ancora in fuga e ...

Ray Donovan 6×07 : un problema di lealtà : Ray Donovan 6×07 trama e promo – Il settimo episodio della serie Tv con Liev Schreiber andrà in onda su Showtime il 9 dicembre 2018. “The 1-3-2” ci svela che Mac ha ancora molto da rivelare sul suo conto e non possiamo dirci sorpresi a riguardo. La trama di Ray Donovan 6×07 conferma invece che Bunchy si allontanerà dal padre. Ray Donovan 6×07 trama e anticipazioni Dove il padre manca, i fratelli corrono. Questo è ...

Ray Donovan 6×08 : sarà Bridget a pagare : Ray Donovan 6×08 trama e promo – L’ottavo episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 16 dicembre 2018. “Who Once Was Dead” ci prepara il peggio soprattutto per il protagonista e Bridget. La trama di Ray Donovan 6×08 prevede un conto salato che la ragazza dovrà pagare al posto del genitore. Ray Donovan 6×08 trama e anticipazioni Abbiamo lasciato Bridget felice della sua nuova vita al fianco di ...

Ray Donovan 6×09 : Mac e Bridget in pericolo? : Ray Donovan 6×09 trama e promo – Il nono episodio della serie Tv di Showtime andrà in onda il 23 dicembre 2018. “Dream On” ci svela come se la passerà il faccendiere in seguito agli ultimi eventi. La trama di Ray Donovan 6×09 ci conferma che la scelta sarà difficile, soprattutto perché sul piatto ci sono le vite di Mac e Bridget. Ray Donovan 6×09 trama e anticipazioni Un ostacolo dietro l’altro per il ...

Ray Donovan 6 ci sarà? I primi dettagli in attesa del finale della quinta stagione su Rai4 il 29 novembre : Anche questa corsa sta per finire e adesso i fan possono iniziare a chiedersi se Ray Donovan 6 ci sarà o meno. Rai4 ha annunciato la messa in onda degli ultimi due episodi della quinta stagione proprio oggi, 29 novembre, e il pubblico che ama la serie è già in fermento, cosa succederà in questo finale e ci sarà davvero un seguito? La risposta a quest'ultima domanda è sì visto che Ray Donovan 6 ci sarà ma la cattiva notizia è che dovremo ...

Ray Donovan 6×03 recensione : ritorno alle origini : Ray Donovan 6×03 recensione – Il terzo episodio della serie Tv con Liev Schreiber è andato in onda su Showtime domenica, 11 novembre 2018. Su Netflix abbiamo dovuto aspettare invece il venerdì successivo, per una puntata dal titolo “He Be Tight. He Be Mean“. Il ritorno del protagonista è stato epico, ma non è stato l’unico a strappare la nostra esultanza. La nostra recensione di Ray Donovan 6×03 contiene come ...

Ray Donovan 6×02 recensione : il richiamo della famiglia : Ray Donovan 6×02 recensione – Il secondo episodio della serie tv con Liev Schreiber è stato distribuito su Netflix venerdì 9 novembre 2018, cinque giorni dopo la messa in onda su Showtime. “Staten Island: Part 2” segue il filone precedente, raccontandoci le difficoltà del protagonista nel chiudere le porte al suo intero passato. La nostra recensione di Ray Donovan 6×02 contiene SPOILER: non procedere, se non hai visto ...

Ray Donovan 6×06 : una sorpresa tragica : Ray Donovan 6×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime domenica, 2 dicembre 2018. Su Netflix invece verrà distribuito cinque giorni dopo, venerdì 7 dicembre. “A Girl Named Maria” potrebbe rivelarci un piano di Bunchy per riavere la figlia. La trama di Ray Donovan 6×06 ci svela inoltre che il faccendiere scoprirà una verità su Sam. Ray Donovan 6×06 trama e anticipazioni Non è ...

Ray Donovan 6×05 : la partenza di Conor : Ray Donovan 6×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv di Showtime verrà trasmesso domenica, 25 novembre 2018. I fan italiani dovranno attendere invece il 30 novembre per poter assistere a “Ellis Island“. La trama di Ray Donovan 6×05 ci anticipa che Mickey potrebbe ritornare a mettere in piedi attività criminali. Ray Donovan 6×05 trama e anticipazioni Aver rivisto Bridget durante le prime puntate ha ...

Ray Donovan 6×04 : la verità su Abby e Smitty : Ray Donovan 6×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv andrà in onda su Showtime il 18 novembre 2018. I fan italiani potranno invece visionare “Pudge” cinque giorni più tardi su Netflix. La trama di Ray Donovan 6 intanto ci conferma che Mickey metterà in atto il piano già elaborato in carcere. Ray Donovan 6×04 trama e anticipazioni Mickey non è riuscito a rimanere fermo dopo aver saputo che Jay White gli ...

Ray Donovan 6 riparte negli Usa con Staten Island Part One : cosa ne è stato del protagonista? : Ray Donovan 6 riParte negli Usa dopo un anno di attesa e le rivelazioni su quello che è successo subito dopo il finale della quinta stagione. Non ci sono salti temporali questa volta, nessun mistero (almeno nei primi minuti) ma solo la constatazione del fatto che Ray è ancora vivo nonostante il tuffo dell'ultimo episodio della precedente stagione. Quando Ray Donovan è saltato dal tetto di un edificio alla fine della quinta stagione ha ...