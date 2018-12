Rafa Nadal dona 1 milione di euro alle famiglie delle vittime dell’alluvione di Maiorca

Tennis - Rafael Nadal dona un milione di euro alle vittime dell’alluvione di Maiorca : Grande gesto di solidarietà da parte di Rafael Nadal che ha deciso di donare un milione di euro alle vittime dell’alluvione che a ottobre aveva colpito Maiorca. Lo stesso Tennista aveva letteralmente messo le mani nel fango per dare una mano in quell’occasione ed è sempre stato in prima linea per cercare di risolvere l’emergenza sull’isola delle Baleari. L’ex numero 1 al mondo ha voluto fornire un importante ...

Il calciatore si tatua Nadal sul polpaccio : la foto con il vero Rafa fa il giro dei social [GALLERY] : Il calciatore Andrè Filipe Luz Horta si è tatuato il volto di Rafa Nadal sul polpaccio: il tennista spagnolo lo ha ospitato nella sua Accademia e i due hanno scattato diverse foto insieme Rafa Nadal ha fatto la storia del tennis, ma è anche un campione talmente apprezzato da valicare i confini del proprio sport e diventare idolo e modello da seguire anche di diversi altri sportivi. Il calciatore del Los Angeles FC, Andrè Luz Horta, grande ...

Rafael Nadal elogia l'esempio di Pampliega - Caverzaschi e Brierley : ' Quello che per voi è un esempio di superamento, per loro è semplicemente seguire il proprio cammino, le proprie passioni e i propri sogni ' ha commentato il numero 2 del mondo. ' Se attraverso ...

Laver Cup 2019 – Si ricompone la coppia Federer-Nadal : Rafa farà parte del Team Europa : Roger Federer e Rafa Nadal torneranno a giocare insieme: lo spagnolo farà parte del Team Europa nella Laver Cup 2019 Nella prima edizione della Laver Cup, la coppia formata da Federer e Nadal aveva emozionato i fan. I due grandi rivali, che per ovvi motivi hanno sempre evitato di far coppia nei tornei in doppio, visto che probabilmente si sarebbe giocati il titolo nel medesimo evento, hanno colto al volo l’occasione di far coppia nel ...

Roger Federer pensa al Roland Garros 2019. Rafa Nadal è tornato ad allenarsi : Dopo una piccola operazione alla caviglia destra e un periodo di vacanza, l'ex numero 1 del mondo, al momento secondo nel ranking Atp alle spalle di Novak Djokovic, ha ritrovato i campi da tennis ...

Verkerk : 'Non mi aspettavo che Rafael Nadal diventasse cosi forte' : Martin Verkerk , ex numero 14 del mondo e finalista nel 2003 del Roland Garros, ha elogiato gli incredibili risultati raggiunti da Rafael Nadal sulla terra rossa in quello che è definito lo Slam più duro di tutti. ' Le partite dello ...

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Le vacanze di Rafa Nadal - tra mare e famiglia (ma senza la sua Xisca?) : Le vacanze alle Bahamas di Rafa NadalLe vacanze alle Bahamas di Rafa NadalLe vacanze alle Bahamas di Rafa NadalLe vacanze alle Bahamas di Rafa NadalLa stagione sportiva di Rafa Nadal si è chiusa anzitempo a causa di un infortunio alla caviglia: nel 2018 il tennista spagnolo ha comunque conquistato 5 titoli Atp, tra cui il suo undicesimo Roland Garros negli ultimi 14 anni. Sulla terra rossa di Parigi è difficile che il campione maiorchino faccia ...

Rafa Nadal “formato famiglia” : il maiorchino in vacanza per dimenticare stress ed infortuni [FOTO] : Rafa Nadal in vacanza con la famiglia dopo il termine della stagione tennistica ATP chiusa da numero 2 al mondo Rafa Nadal ha vissuto un finale di stagione non certo esaltante, costretto a causa di problemi fisici a saltare le ATP Finals di Londra. Il tennista spagnolo ha deciso di mettere da parte per un attimo la vita da sportivo per godersi una vacanza in famiglia. Un po’ di relax dopo l’annata che lo ha visto chiudere al ...

Rafael Nadal e Nick Kyrgios pronti a sfidarsi al FAST4 : Aggiungiamo al mix Rafa, Nick, Grigor e Milos - quattro dei nomi più importanti nell'attuale mondo del tennis -, e non posso che concludere che ci attende un'incredibile notte di azione e ...

Kuerten snobba Rafael Nadal e Novak Djokovic : 'Roger Federer è il GOAT' : Parlando del suo ruolo di ambasciatore del Roland Garros, Kuerten ha detto: ' Credo che lo sport sia basato sulle speranze, nel far credere alle persone nelle proprie capacità. E tutto ciò va oltre ...

Federer - parole al miele verso Nadal : “se fossi un ragazzo Rafa sarebbe il mio idolo” : Roger Federer ha speso delle belle parole verso Nadal in occasione dei premi ATP di fine stagione: lo svizzero ha spiegato che, se adesso fosse giovane avrebbe Rafa come idolo Roger Federer e Rafa Nadal hanno scritto pagine e pagine di storia del tennis. La loro rivalità è stata, ed è ancora adesso, una delle più accesse e appassionanti e i due continuano a dominare la scena, nonostante nuovi avversari, qualche infortunio e l’età che ...

Tennis - Rafael Nadal si è operato alla caviglia : rientro previsto a gennaio : Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, ...

Tennis - Rafa Nadal operato : “è andato tutto per il meglio - ma devo annullare alcuni impegni” : Rafa Nadal si è operato alla caviglia, salterà dunque l’ATP Finals di Londra ed anche l’esibizione di beneficenza prevista in favore delle vittime di Maiorca “Ciao a tutti. Grazie per i messaggi che ho ricevuto ieri e oggi. L’intervento chirurgico alla caviglia è andato bene e da casa vi dico che abbiamo dovuto rinviare l’esibizione di beneficenza prevista in favore delle vittime di Maiorca“. Rafa Nadal ...