Quirinale | gli auguri di Natale | gelo fra Conte e Berlusconi

Napolitano - l’interesse del Quirinale per il detenuto Contrada. La giudice : “Mi chiamò il consigliere D’Ambrosio” : Il Quirinale di Giorgio Napolitano si interessò al destino del detenuto Bruno Contrada. E lo fece chiamando alla presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli. Quando nel 2007 il Colle ipotizzò di concedere la grazia al superpoliziotto condannato per concorso esterno a Cosa nostra, il consigliere giuridico Loris D’Ambrosio telefonò personalmente alla giudice Angelica Di Giovanni il giorno della vigilia di Natale. Oggetto della ...

Natale : al Quirinale gli alberi caduti durante la tempesta di fine ottobre : “Provengono da foreste certificate PEFC del Veneto e della Provincia di Trento, entrambe attraversate e distrutte dalla recente e rovinosa tempesta di fine ottobre chiamata “Vaia”, gli alberi collocati al Palazzo del Quirinale e presso la tenuta di Castelporziano per il Natale 2018. La Presidenza della Repubblica infatti, per il tramite dell’organismo di certificazione forestale PEFC (Programma per il riconoscimento di ...

Sergio Mattarella - il clamoroso retroscena su M5s e Lega : chi vogliono mettere al suo posto al Quirinale : Ora che l'Italia è sotto attacco dichiarato di Commissione europea e di fatto dei mercati, l'ipotesi di una 'crisi di governo' per Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sembra più remota ...

Accordo Lega-M5s per Marcello Minenna alla presidenza della Consob. La nomina al vaglio del Quirinale : È Marcello Minenna il nome che sancisce l'Accordo tra Lega e 5 Stelle per la presidenza della Consob. Secondo quanto apprende Huffpost da fonti di governo, l'intesa politica sarebbe stata raggiunta durante una riunione che si è tenuta mercoledì. Manca però - spiegano le stesse fonti - ancora il via libera del Quirinale, che dovrà vagliare la sussistenza dei requisiti di indipendenza del candidato.Il ruolo del ...

La studentessa cosentina Maria Cristina Fiore riceve al Quirinale la medaglia di Alfiere del lavoro : ... siano presenti potenzialità enormi, vere e proprie eccellenze, che abbiamo il dovere di accompagnare verso percorsi di inserimento nel mondo del lavoro. Nel caso di Maria Cristina - ha aggiunto il ...

Manovra al Quirinale - tagli alle regioni che non riducono i vitalizi : Nessuna norma, invece, per tagliare le pensioni d'oro nel testo della legge di Bilancio bollinato dalla Ragioneria dello Stato. In aula alla Camera tra il 29 ed il 30 novembre - Dopo aver ricevuto la ...

Manovra - testo inviato al Quirinale : tagli a spese militari - ma saltano i 100 milioni per le famiglie. Tutte le misure : Sarà 'il ministro della Difesa di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, a rideterminare i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne'...

Manovra al Quirinale - in Aula tra un mese Salta l’incremento al fondo famiglia : La conferma dal premier Conte: la legge di Bilancio ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria. Il 21 e 22 la discussione nelle commissioni, poi il dibattito in Aula per eventuali emendamenti

Volley – L’Italia femminile al Quirinale - l’orgoglio del presidente della Federvolley Cattaneo : “è un giorno speciale” : Il presidente della FederVolley Pietro Bruno Cattaneo orgoglioso della Nazionale italiana femminile per lo splendido argento ai Mondiali 2018 “Questo è un giorno speciale, una occasione straordinaria per tutto il mondo della pallavolo. Il presidente della Repubblica ha aperto le porte del Quirinale a queste ragazze che hanno fatto innamorare un Paese intero. Queste sensazioni rimarranno per sempre impresse nei nostri cuori: ci avete ...

Pensioni ebrei vittime leggi razziali - Quirinale e Governo rassicurano : non ci sono tagli alle prestazioni : ... al ministro dell'Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. 'Apprendiamo con incredulità - aveva scrittoDi Segni nella lettera pubblicata da La Stampa - che nell'allegato ...

Grillo a Italia 5 stelle : 'Togliere poteri al Quirinale' : Si è conclusa oggi l'ultima giornata della manifestazione Italia 5 stelle al Circo Massimo, organizzata dal Movimento 5 stelle [VIDEO]. Tra gli interventi quello del fondatore del Movimento Beppe Grillo, che ha fatto nascere polemiche per le sue dichiarazioni sul Capo dello Stato. Ha parlato anche il premier Giuseppe Conte, che ha ribadito la propria volonta' di continuare a guidare l'esecutivo fino al termine della legislatura. Grillo: Togliere ...

