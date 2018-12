Quando Lega e M5S criticavano “gli aumenti di tasse nascosti nelle clausole di

Autonomia - Stefani (Lega) : “Bozze pronte - ma non ho risposte da ministri M5s. Quando Conte firma decreto? Saperlo…” : Quando il premier Giuseppe Conte firmerà il decreto? “Ah, saperlo…”. “Io ho fatto il mio”, ma “non ho avuto riscontri dai ministeri di Salute, Ambiente, Giustizia. E poi da Lavoro e Sviluppo economico, i dicasteri di Luigi Di Maio“. Cioè tutti ministeri del Movimento 5 stelle. A lanciare l’accusa in un’intervista a Libero è Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie della ...

Dalla missione europea al ritorno della naja : Quando Salvini invade il campo della collega Trenta : L'ultimo botta a risposta, scaturito dall'ennesima invasione di campo, o sconfinamento che dir si voglia, di Salvini nei confronti della collega pentastellata Trenta, appartiene alla cronaca recente. Martedì pomeriggio, sbarcato da poche ore a Tel Aviv, il responsabile del Viminale annuncia via Twitter che avrebbe visitato i tunnel scavati da Hezbollah, 'il Partito di Dio' sciita ...

Analog Trio dal vivo all’Elegance Cafè - Quando l’elettronica incontra il jazz : Il Trio propone musiche di Riccardo Fassi e brani di grandi compositori come Steve Lacy e Frank Zappa, utilizzando le tastiere elettroniche e combinando sonorità funk con groove ispirati al jazz sperimentale di Miles Davis degli Anni ’70 (in particolare da Bitches Brew in poi), al jazz-groove di Jimmy Smith, alla creatività di Frank Zappa, ai sintetizzatori di Joe Zawinul, alla lounge music di Lex Baxter, ai Lifetime di Tony Williams. ...

Lega - nasce il nuovo partito di Matteo Salvini : Quando sarà premier - l'obiettivo è l'Italia federale : Visto che le parole di uno statuto di partito, come quelle della Costituzione di uno Stato, hanno un peso che supera la cronaca contingente è importante marcare la tecnica di conquista del potere. ...

Franco Bechis intercetta il deputato decano Giuseppe Basini della Lega : 'Quando può cadere il governo' : 'Questo governo può cadere da un momento all'altro'. A dirlo, intercettato da Franco Bechis nel cortile di Montecitorio , è il decano degli onorevoli della Lega Giuseppe Basini , ex liberale nella ...

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 : Quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Venerdì 23 novembre (ore 21.00) si giocherà Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

Guida allo zoo safari di Nairobi (per Quando il turismo diventerà illegale) : Immaginiamoci un po’ il futuro. Proviamo a capire cosa succederà nel 2035, quando l’NPM (il Nuovo Potere Mondiale), avrà messo fuori legge il turismo. Finalmente, dico io, che ogni anno, a metà di luglio, sono devastato dall’angoscia. Andiamo quindi mentalmente nel 2035: arriva l’estate, il turismo

Prescrizione - la Lega e il ministro Bonafede : 'Trovata la quadra'. Il sospetto : Quando cade il governo : 'Abbiamo trovato la quadra sulla Prescrizione'. È Riccardo Molinari , lasciando Palazzo Chigi, ad annunciare la 'fumata bianca' tra Lega e M5s : abbiamo trovato la quadra'. Il capogruppo leghista alla ...

Eurolega basket 2019 - Milano-Efes Istanbul : Quando si gioca e su che canale vederla in tv e in streaming : Proseguirà venerdì alle ore 20:45 l’avventura dell’Olimpia Milano in Eurolega al Mediolanum Forum contro i turchi del Anadolu Efes. I ragazzi di Simone Pianigiani stanno facendo molto bene e vengono dalla doppia vittoria in casa dell’Olympiakos e tra le mura amiche sul Khimki, giunta allo scadere con più di un brivido. Venerdì per la compagine azzurra si tratterà di un ulteriore test per capire la dimensione della squadra ...

Berlusconi : Quando Lega lascerà M5S? : 21.15 "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Milano. "Ai nostri alleati della Lega, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro ...

Cambio orario oggi : addio ora legale - torna l’ora solare. Quando cambiare le lancette : Il Cambio alle 3 di notte, le lancette dell'orologio dovranno essere spostate 60 minuti indietro: dormiremo un'ora in più ma poi farà buio prima. E potrebbe essere l'ultima volta: la proposta della Commissione Europea è infatti quella di mettere fine all'obbligo del passaggio.Continua a leggere

