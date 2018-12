Putin | toni da guerra fredda | ' il mondo sottovaluta rischio di guerra nucleare'

Putin alza i toni e avverte Usa e Ue"Si rischia una guerra nucleare" : "Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale di deterrenza" e c'e' un pericolo di "catastrofe globale" nell'idea che prende piede in Occidente di "usare armi nucleari di bassa potenza". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin , nella conferenza stampa di fine anno Segui su affaritaliani.it

Reportage – Estonia - l’occhio di Vladimir Putin nel Paese baltico spaccato a metà : Un tunnel grigio, in cui si incanala il vento gelido. Sotto c’è il baltico, sopra il verde di Tallin. Il Memoriale delle vittime del comunismo, inaugurato appena due mesi fa, il 23 agosto, si erge come un monito nella Capitale estone. A marzo qui ci sono le elezioni nazionali, a maggio, soprattutto, le europee. In questa Repubblica baltica, che ha conquistato l’indipendenza dopo il collasso dell’Unione sovietica nel 1991 si respira un’atmosfera ...