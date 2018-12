Putin | Rischio di una guerra nucleare e della fine della civiltà

Putin : “Il mondo sottovaluta il rischio di una guerra nucleare. Può portare alla fine del civiltà e del pianeta” : Una conferenza stampa di fine anno davanti a 1700 giornalisti accreditati. Un numero record. Davanti a loro parla Vladimir Putin, che parla di sfide economiche e, soprattutto, minacce militari. “Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare“, ha detto il presidente russo, sottolineando come lo “sfacelo” del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, ...

Putin : si sottovaluta rischio nucleare : 11.35 "Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare".Così il presidente russo, Putin, che sottolinea come lo "sfacelo" del sistema di deterrenza, acuito dalla decisione Usa di uscire dal trattato Inf (Forze nucleari a medio raggio) "aumenta l'incertezza". "Le armi della Russia servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa poi l'Occidente non squittisca se noi reagiremo. Ma io confido che ...