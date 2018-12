Putin lancia l’allarme | “c’è il rischio di una guerra nucleare | può portare alla morte

meteoweb.eu

: Putin lancia il rap di Stato- - notizieoggi_com : Putin lancia il rap di Stato- - oggitreviso : Putin lancia il rap di Stato - roccia_giuseppe : #Putin dice che il #Rap va controllato perché lancia messaggi sbagliati ed istiga, con i contenuti, le nuove genera… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) C’è una tendenza a sottovalutare la minaccia di una, “una tendenza che esiste e sta anche crescendo“. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, nella sua conferenza stampa di fine anno, sottolineando anche i rischi dell’uscita degli Stati Uniti dal trattato Inf sui missili nucleari intermedi. “Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale per il contenimento degli armamenti“, ha rimarcato, sottolineando che una“puòdella civiltà e del nostro pianeta“. Ma oggi, ha proseguito, il pericolo di una“viene oscurato, sembra ritenuto impossibile o non così importante“. Il leader del Cremlino ha avvertito che la Russia dovrà prendere misure a tutela della propria sicurezza nel momento in cui gli Stati Uniti, come ha anticipato il presidente ...