Putin | “Il mondo sottovaluta il rischio di una guerra nucleare Può portare alla fine del

ilfattoquotidiano

: Putin: «C’è il rischio di una guerra nucleare e il pericolo della fine della civiltà» - Corriere : Putin: «C’è il rischio di una guerra nucleare e il pericolo della fine della civiltà» - sputnik_italia : La conferenza stampa è iniziata: #Putin saluta i presenti ed enuncia alcuni dati statistici: nel 2018 il PIL russo… - SkyTG24 : #UltimOra #Putin: il mondo sottovaluta la minaccia nucleare #canale50 -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Una conferenza stampa dianno davanti a 1700 giornalisti accreditati. Un numero record. Davanti a loro parla Vladimir, che parla di sfide economiche e, soprattutto, minacce militari. “Ilstando il pericolo di una“, ha detto il presidente russo, sottolineando come lo “sfacelo” del sistema di deterrenza internazionale, acuito ddecisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, “aumenta l’incertezza”. “Le armi della Russia – ha aggiunto – servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa poi l’Occidente non squittisca se noi reagiremo. Ma io confido che l’umanità avrà abbastanza buon senso per evitare il peggio“.ha poi puntato il dito contro le ipotesi di “abbassare” la soglia di tolleranza riguardo alle armi nucleari, cioè introdurre ...