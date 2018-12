Putin avverte | ' Mondo sottovaluta rischio di una catastrofe nucleare'

Putin avverte : 'Il mondo sottovaluta il pericolo di una guerra nucleare - se l'Europa si arma noi reagiremo' : 'Il mondo sta sottovaluta ndo il pericolo di una guerra nucleare '. Lo ha detto Vladimir Putin , sottolineando come lo 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di ...

