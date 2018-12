Putin avverte | «Il mondo sottovaluta il pericolo di una guerra nucleare | finirebbe la

Putin alza i toni e avverte Usa e Ue"Si rischia una guerra nucleare" : "Stiamo assistendo al collasso del sistema internazionale di deterrenza" e c'e' un pericolo di "catastrofe globale" nell'idea che prende piede in Occidente di "usare armi nucleari di bassa potenza". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno Segui su affaritaliani.it

Putin avverte il mondo : «C’è il rischio di una guerra nucleare e della fine della civiltà» Video : Oltre 1.700 reporter all’evento di fine anno del presidente russo: «Se arriveranno i missili in Europa, poi l’Occidente non squittisca se reagiremo. Abbiamo sviluppato nuove armi come deterrenti». E sul ritiro degli Usa dalla Siria: «Fanno bene»

