Protezione Civile | esercitazione ad Ispica

Protezione Civile : ancora instabilita' diffusa nella giornata di domani : nella giornata di domani avremo ancora condizioni di diffusa instabilità sulla penisola, con precipitazioni che riguarderanno soprattutto Nord-Est e regioni tirreniche. Ecco il bollettino della...

Protezione Civile : sabato 22 dicembre udienza in Vaticano con Papa Francesco : sabato 22 dicembre Sua Santità Papa Francesco incontrerà in Vaticano, presso l’Aula Paolo VI, i rappresentanti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. L’incontro con il Santo Padre era stato programmato nel settembre 2016 ma venne annullato a seguito dei drammatici eventi sismici che colpirono il Centro Italia. All’udienza saranno presenti le diverse articolazioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile, rappresentate dalle Strutture ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo e neve in pianura in arrivo al Nord : Una perturbazione atlantica porterà un peggioramento atmosferico domani al Centro-Nord e in particolar modo al Nord-Ovest, con nevicate fino a bassa quota. Ecco il bollettino della Protezione...

Allerta Meteo - altra neve in arrivo al Nord tra Mercoledì pomeriggio e Giovedì mattina : i bollettini della Protezione civile : Allerta Meteo – Ancora freddo e neve nelle prossime ore al Nord Italia: il nuovo peggioramento proveniente dall’oceano Atlantico provocherà intense nevicate in pianura Padana già domani, Mercoledì 19 Dicembre, soprattutto nel pomeriggio/sera, a partire dal Nord/Ovest, imbiancando anche Torino e Milano. Nella notte successiva il maltempo si estenderà anche al Nord/Est e alle Regioni centrali, dove la quota neve sarà comunque più alta. ...

Allerta Meteo - pesante avviso della Protezione Civile per il Sud : allarme venti di burrasca e mareggiate sulle coste : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto l’Italia e nelle prossime ore determinerà la formazione di una depressione sull’Adriatico centro-meridionale, con una netta intensificazione dei venti sulle regioni del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

Meteo Protezione Civile domani : tempo in generale miglioramento : Dopo il transito della perturbazione che ha portato maltempo e nevicate fino a bassa quota al centro-nord, domani avremo gli ultimi strascichi di instabilità sulle estreme zone meridionali. tempo...

Allerta Meteo - la Protezione Civile si mobilita per la prima grande nevicata dell’inverno : pesante avviso per le prossime ore - ecco tutti i DETTAGLI : Allerta Meteo – Temporali in arrivo domani al Centro-Sud, in particolare sul basso Tirreno e venti in aumento. A causare un nuovo peggioramento delle condizioni Meteorologiche una perturbazione di origine atlantica che innescherà un’area di bassa pressione sui nostri mari occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Protezione Civile : forte perturbazione domani sull'Italia - arriva la neve fino in pianura : Nella giornata di domani avremo gli effetti una vasta e intensa perturbazione di origine atlantica, che apporterà maltempo diffuso e nevicate fino a bassa quota al Centro-Nord. neve attesa anche...

Barletta. Primo convegno regionale di Protezione Civile Smart Strategy : A Barletta, il Prefetto Emilio Dario Sensi ha ricevuto in Prefettura il Capo Dipartimento Nazionale di protezione civile Angelo Borrelli,

Maltempo - l'avviso della Protezione Civile : neve a bassa quota al Centro-Nord : Da domenica 16 dicembre una nuova perturbazione colpirà l'Italia, portando nevicate anche in città e a bassa quota

Maltempo - l'avviso della Protezione Civile : neve al Centro-Nord : Da domenica 16 dicembre una nuova perturbazione colpirà l'Italia, portando nevicate anche in città e a bassa quota

Allerta Meteo - la Protezione Civile lancia un pesante avviso per la neve in arrivo : ecco i bollettini con tutti i dettagli : Allerta Meteo – Torna il maltempo sull’Italia. Domani una nuova perturbazione atlantica inizierà ad interessare le regioni nord-occidentali e l’Emilia-Romagna, con precipitazioni che risulteranno nevose fino a quote basse. In serata le nevicate si estenderanno anche a parte delle regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Protezione Civile - Borrelli : “Al lavoro con tutte le Regioni - in Puglia sistema avanzato di prevenzione” : Smart Protezione Civile Puglia è “un sistema avanzato di prevenzione del rischio. Abbiamo visto quali sono gli investimenti fatti dalla Regione anche in prefettura per allestire un centro di coordinamento e soccorsi efficace”. Lo ha detto questa mattina il capo dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine del primo convegno regionale su “Smart strategy” in corso a Palazzo della Marra a ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile per il weekend : forte maltempo al Centro/Sud - venti impetuosi e mareggiate : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione presente sul bacino Mediterraneo centrale, si sta spostando verso Est e favorirà nelle prossime ore l’intensificazione di correnti settentrionali sulle nostre regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso ...