Pronostici Serie B, 21-22-23 Dicembre 2018: Consigli Scommesse 17^ Giornata

(Di giovedì 20 dicembre 2018)B: Tutti isuivalevoli per la 17^che si giocherà i giorni 21-22-23.Venerdi 21, si apriranno le danze della 17esimadiB, nella quale si continuerà la lotta alle posizioni di vertice, ma anche in zona retrocessione, dove il Livorno ultimo, ha cominciato a giocare seriamente.diB che offre spunti molti interessanti.Pronostico Ascoli-Brescia 21-12-I padroni di casa con 3 risultati utili nelle ultime 5 giornate, ma con un solo punto maturato nelle ultime 2, si trova a a soli 2 punti dalla zona playoff. Ascoli che continua col suo rendimento discontinuo viste le 5 vittorie, pareggi e sconfitte.Attenzione invece al Brescia che con 4 vittorie nelle ultime 5 giornate di cui 3 consecutive, si è portato a soli 3 punti dal Palermo, primo in classifica.Ascoli-Brescia: ...