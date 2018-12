Promesse di lavoro in un villaggio turistico fantasma in cambio di 50 euro | condannata

Oroscopo del lavoro di venerdì 21 - Promesse per i Capricorno : L'Oroscopo del lavoro di venerdì regala delle dritte utili per migliorare la propria performance lavorativa, correggendo le situazioni che non vanno per procedere dritti alla meta. Gli astri sono dei potenti alleati. Essi illuminano gli stati d'animo di ciascun segno dello Zodiaco e indicano la strada giusta per raggiungere i propri traguardi. Come sarà questa giornata che precede il weekend di Natale? venerdì 21 dicembre inizia apportando una ...