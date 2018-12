Ponte Morandi | al via le demolizioni | ruspe in azione GALLERY

Ponte Morandi - dubbi sull'inaugurazione per Natale 2019/ Ultime notizie - botta e risposta Cozzi-Bucci : Ponte Morandi: ricostruzione entro Natale 2019? Ultime notizie, il procuratore Cozzi smorza gli entusiasmi 'È quasi impossibile…'

Ponte Morandi - procuratore di Genova Cozzi : “Inaugurarlo ad aprile-maggio 2020? Altamente improbabile” : Che i tempi per la realizzazione e l’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi di Genova fossero opinabili era emerso già nelle ore successive alla conferenza stampa in cui il commissario-sindaco Marco Bucci aveva indicato la fine del 2019 come periodo in cui poter almeno vedere la nuova struttura. Ora, però, è il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a frenare sul cronoprogramma annunciato dal primo cittadino del capoluogo ligure. Con ...

Ponte Morandi - la ricostruzione a Salini Impregilo/ Rixi 'Contento che il viadotto sia pronto in un anno' : Genova, Ponte Morandi: dissequestro del moncone ovest: ancora problemi su est. Bucci, 'domani diremo chi lo ricostruirà, ci sono sorprese'

Ricostruzione del Ponte Morandi : vince il progetto di Piano contro quello di Calatrava : Nel pomeriggio di ieri è stata confermata la scelta del progetto di Renzo Piano per la Ricostruzione del ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto. La decisione è stata ufficializzata dal sindaco di Genova Marco Bucci, nominato il 4 ottobre scorso commissario straordinario per la Ricostruzione, che ha affidato il compito di costruire il nuovo ponte al gruppo formato da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr, per un costo totale di 202 ...

Morandi - Di Pietro : «Il Ponte sia pagato da chi l’ha fatto cadere»| : Sentito l’ex ministro delle Infrastrutture, in carica quando fu siglata la convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, che disciplinava la concessione per gestire la rete del nostro Paese.

Ponte Morandi : assolti gli stralli. Il nuovo ponte - comunque - non ne avrà - per motivi psicologici : Era nell’aria, adesso è ufficiale: la ricostruzione del ponte di Genova è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr (controllata di Ferrovie dello Stato). L’opera secondo gli impegni assunti dalla cordata, sarà completata in 12 mesi con un costo totale di 202 milioni di euro. A supervisionare i lavori sarà Renzo Piano. La concorrenza di Cimolai è stata sconfitta nonostante, ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Lo inaugureremo a inizio 2020” : Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo“. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la demolizione, “il cantiere è già partito e la prossima settimana ci ...

Ponte Morandi - in procura come teste l’ex ministro Di Pietro : L’inchiesta sulla strage del Ponte Morandi arriva per la prima volta al livello politico. In qualità di testimone viene sentito a Genova Antonio Di Pietro: era ministro delle Infrastrutture nel 2007, quando fu siglata la convenzione tra Anas e Autostrade per l’Italia, che disciplinava in modo più dettagliato la concessione per gestire la rete del n...

Ponte Morandi - davvero basterà un anno per la ricostruzione? : Il sindaco di Genova Marco Bucci con il rendering del progetto del Ponte Morandi (foto: LaPresse/Tano Pecoraro) Nove mesi per i lavori, tre per il collaudo. Stando a quanto dichiarato dal governo e da Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione, il nuovo Ponte Morandi sarà aperto al traffico nei primi mesi del 2020. È davvero possibile fare così in fretta? Di sicuro, il capoluogo ligure, e più in generale ...

Chi ricostruirà (e come) il Ponte Morandi : Sarà la cordata formata da Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr a ricostruire il viadotto Polvecera crollato il 14 agosto a Genova. L'ufficializzazione della scelta è arrivata nel pomeriggio con la pubblicazione del decreto numero 19 del commissario straordinario e sindaco di Genova, Marco Bucci. La firma sul progetto, che costerà 202 milioni, è di Renzo Piano a cui è stato chiesto di ...