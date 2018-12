Ponte Genova | Bucci | iniziata demolizione

Ponte Morandi - procuratore di Genova Cozzi : “Inaugurarlo ad aprile-maggio 2020? Altamente improbabile” : Che i tempi per la realizzazione e l’inaugurazione del nuovo Ponte Morandi di Genova fossero opinabili era emerso già nelle ore successive alla conferenza stampa in cui il commissario-sindaco Marco Bucci aveva indicato la fine del 2019 come periodo in cui poter almeno vedere la nuova struttura. Ora, però, è il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi a frenare sul cronoprogramma annunciato dal primo cittadino del capoluogo ligure. Con ...

Genova - come sarà il nuovo Ponte : le immagini del progetto di Renzo Piano e i dettagli di opera e lavori : A costruire il nuovo ponte sul Polcevera sarà la cordata composta da Salini Impregilo, Italferr e Fincantieri. Mentre c’è stato il via libera dal Tribunale di Genova per la demolizione dei tronconi del ponte Morandi, i lavori per il nuovo viadotto dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno e, da programma, dovrebbero durare 12 mesi. L'articolo Genova, come sarà il nuovo ponte: le immagini del progetto di Renzo Piano e i dettagli ...

Ponte di Genova - Toninelli assicura - pronto per il 2020 : Approvato il decreto su Genova, adesso si parla di date di inaugurazione Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo”. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la ...

“Sicuro - semplice e bello come Genova. Il mio Ponte sarà una ripartenza” : «Una volta, quando si andava a fare visita a qualcuno a Genova, si bussava alla porta e si diceva, con timidezza e rispetto: “Se peu?”, si può? Ecco, questo è l’approccio con cui è stato pensato il nuovo ponte sul Polcevera, che dovrà trovare il suo posto in punta di piedi, con i pilastri che si appoggiano delicatamente sulla terra». L’architetto R...

Genova : consorzio Impregilo-Fincantieri ricostruirà il Ponte : Il progetto realizzato da Renzo Piano, avrà un costo di 202 milioni . Via ai lavori da febbraio e l'opera sarà realizzata entro la fine del 2019 'anche se non sarà subito percorribile' ha spiegato il ...

Ponte Genova - Renzo Piano : “Il mio progetto si può realizzare in 12 mesi” : L’architetto Renzo Piano ha dichiarato, in un’intervista a Repubblica, che il nuovo Ponte da lui progettato per Genova potrà essere realizzato in dodici mesi: “C’è una cordata di aziende di grande livello e un sindaco-commissario che è un vulcano. Lavoreranno senza soste con rapidità. Penso di sì. E sarà un grande momento di solidarietà quello del lavoro nei cantieri“. Secondo l’architetto, “i cantieri ...

