Polonia | moglie abusata dal marito per anni e ridotta in schiavitù | stuprata dai cognati

Blastingnews

: RT @RassegnaZampa: #Polonia Moglie schiava chiusa in uno scantinato e stuprata da marito e fratelli - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Polonia Moglie schiava chiusa in uno scantinato e stuprata da marito e fratelli - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Polonia Moglie schiava chiusa in uno scantinato e stuprata da marito e fratelli - RassegnaZampa : #Polonia Moglie schiava chiusa in uno scantinato e stuprata da marito e fratelli -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Una terribile storia di violenza e abusi arriva dalla, precisamente dalla cittadina di Parszczye, situata a nord del Paese. Un uomo è stato condannato a 25di carcere per aver rinchiuso lain uno scantinato per. Qui veniva sottoposta ad abusi sessuali anche da parte dello stesso e dai. I fatti contestati all'uomo risalgono ad un arco temporale che va dal 2006 al 2010. Secondo quanto riportato dal quotidiano britco Daily Mail, c'era anche una tariffa per poter abusare della stessa donna: circa 4 euro a "prestazione". Per proteggere l'identità della vittima ovviamente le sue generalità non sono state diffuse.Legata e lasciata con poco cibo I particolari emersi durante l'inchiesta sono davvero raccapriccianti. Pare che la donna sia stata legata e costretta a mangiare poco cibo, tra l'altro, avendo anche le mani legate in quella circostanza. Nella ...