Piscina | sauna e amante | la vita dissoluta del vescovo austriaco con i soldi della Chiesa

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Una gestione a dir poco allegra del patrimoniocarinziana, fatta di immobili, scuole, ostelli e beni forestali. È stato chiamato il "Sistema Schwarz", dal nome deldi Klagenfurt, capoluogoCarinzia, su cui da tempo gravavano sospetti per come disponeva a proprio piacimento dei beni, già segnalati alla nunziatura di Vienna e anche a Roma. Come riporta La Stampa, dopo aver lasciato l'incarico per andare a ricoprire quello diBassa Austria, è stato creato un gruppo di lavoro per passare al setaccio i contigestione fatta da Alois SchwarzUna liezione di spese ingiustificate per svariati milioni. Tra queste, la costruzione di unaconannessa, costata oltre un milione. Ma l'aspetto più delicato emerso dall'indagine ha riguardato la relazione intima che si era instaurata tra il presule e ...