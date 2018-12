Piazza Affari | brusca correzione per Prima Industrie

Piazza Affari : Banca Carige scende verso 0 - 0015 Euro : Affonda sul mercato la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che soffre con un calo del 5,88%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa ...

Geox - prevale lo scenario rialzista a Piazza Affari : Ottima performance per l' azienda delle scarpe che respirano , che scambia in rialzo del 4,93%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Geox mantiene forza ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari punta a quota 19.000 - 20 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI è vicina alla soglia dei 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda

Piazza Affari sale dopo accordo Roma-Ue - giù lo spread. A Wall Street affonda Facebook : Pesano lo shale oil ei timori per l'economia Euro in rialzo a 1,14 dollari in attesa della Fed Prosegue la debolezza del dollaro e l'euro ne approfitta per recuperare la soglia di 1,14 sul biglietto ...

Borsa - Piazza Affari chiude in forte rialzo : Ftse Mib +1 - 59% : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Piazza Affari : brillante l'andamento di Piquadro : Bene il produttore italiano di pelletteria , con un rialzo dell'1,82%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piquadro evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del ...

Piazza Affari in rally fa meglio del resto d'Europa : Piazza Affari chiude con il vento in poppa facendo meglio delle altre piazze del Vecchio Continente, sostenuta dall'entusiasmo degli investitori per l' accordo raggiunto tra il Governo italiano e l'...

A Piazza Affari corre Aeffe : Prepotente rialzo per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che mostra una salita bruciante del 5,33% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

Piazza Affari : in forte denaro Safilo : Rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,56%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore OVS : Ottima performance per il leader dell'abbigliamento in Italia , che scambia in rialzo del 12,44%. Lo scenario su base settimanale di OVS rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Piazza Affari : rally per Tod's : Effervescente l' azienda di calzature di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,16%. L'andamento di Tod's nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : mette il turbo Banca Carige : Seduta decisamente positiva per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che tratta in rialzo del 7,69%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : su di giri Amplifon : Brilla la società leader nelle soluzioni uditive , che passa di mano con un aumento del 6,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato ...

Intesa sulla manovra italiana - manca solo l’ok dell’Ue. Piazza Affari in rialzo - giù lo spread : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio. Lo confermano fonti di governo. Il premier sarà in Aula al Senato alle 12 per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni. L’esito della valutazione final...