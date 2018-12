Perché Torino ha sbagliato a cedere le sue aziende 

Torino-Sudtirol - ecco perchè è una partita fondamentale in chiave mercato : Continua il programma valido per la Coppa Italia, un turno molto importante e che ha regalato già grande spettacolo, nella serata di ieri in campo Chievo e Cagliari con il blitz sardo. Oggi in campo altre partite importanti, su tutte quella tra Torino e Sudtirol, la squadra di Walter Mazzarri è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Genoa che ha rilanciato in chiave Europa League la squadra di Walter Mazzarri, adesso ...

Cagliari-Torino - ecco perchè Mazzarri non sarà in panchina : Cagliari-Torino, Mazzarri non sarà in panchina. Si chiude la 13^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con il match tra Cagliari e Torino, due squadre alla ricerca di punti per la salvezza e per l’Europa League. Non sarà in panchina l’allenatore Walter Mazzarri, il tecnico ex Napoli e Reggina ha accusato un malore durante l’allenamento del venerdì e per questo motivo è stato costretto ad ...