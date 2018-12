Per Putin tutti sono contro la Russia

Vladimir Putin allarma il mondo : 'Si sottovaluta il Pericolo di guerra nucleare' : Quattro ore di conferenza stampa, 'se i missili arrivano in Europa, l'Occidente non strilli se noi reagiremo. Ma confido nel buon senso dell'umanità'

Vladimir Putin allarma il mondo : "Si sottovaluta il Pericolo di guerra nucleare" : "Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare". Sono preoccupazioni già espresse da Vladimir Putin, ma oggi ulteriormente sottolineate nel corso della tradizionale lunghissima conferenza stampa di fine anno, circa quattro ora. Lo "sfacelo" del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, "aumenta l'incertezza" ha aggiunto il presidente russo, secondo cui "le armi ...

Putin avverte : «Il mondo sottovaluta il Pericolo di una guerra nucleare : finirebbe la civiltà» : 'Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare'. Lo ha detto Vladimir Putin, sottolineando come lo 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di ...

Putin a tutto campo : dubita Per ritiro Usa dalla Siria - difende Brexit di May : ... un palcoscenico a cui comunque il presidente russo non vuole rinunciare ma da cui si offre al mondo con la solita solennità figlia di una nostalgia per il passato che non passerà mai. Dubbi e ...

Putin avverte : 'Il mondo sottovaluta il Pericolo di una guerra nucleare - se l'Europa si arma noi reagiremo' : 'Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare'. Lo ha detto Vladimir Putin, sottolineando come lo 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di ...

Putin avverte : 'Il mondo sottovaluta il Pericolo di una guerra nucleare - se l'Europa si arma noi reagiremo' : 'Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare'. Lo ha detto Vladimir Putin, sottolineando come lo 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di ...

Putin dice che 'c è il rischio di una guerra nucleare' Perché il sistema di 'deterrenza sta collassando' : Giovedì il presidente russo, Vladimir Putin, parlando ai giornalisti nella conferenza stampa di fine anno ha detto che 'il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare' e che lo 'sfacelo' del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, Intermediate-...

Come sarà il 2019 dell'IT - tra quantum ed edge computing - passando Per blockchain e archiviazione : Le offerte di quantum computing, per esempio quelle di IBM e di Microsoft, forniranno una nuova generazione di potenza di calcolo, che al momento è ancora riservata al mondo accademico . Verso la ...

Vladimir Putin - la figlia Ekaterina Tichonova Per la prima volta in tv : Carriera politica in vista? : E l'ipotesi che molti fanno è che la trentaduenne scienziata si stia preparando a una Carriera politica, ora che il padre 66enne, sulla 'tolda' di comando della Russia da una ventina d'anni, si avvia ...

Ecco qual è la strategia di Putin Per provare a isolare l'Ucraina - : E il lento strangolamento mosso dalla Russia nei confronti dell'economia ucraina ha iniziato a cogliere i suoi "frutti". La reazione ucraina e la "tattica Poroshenko" Non c'è nulla che l'Ucraina ...

Un pantheon russo Per rinnovare il putinismo : Roma. A ciascuno la sua ideologia, a ogni nazione i suoi eroi nazionali, a ogni paese la sua bandiera. L’importante è averne una. Alcuni stati sono ossessionati dalla perdita di identità e la Russia è uno di questi. La sua ansia è legata anche alla sua grandezza: come tenere insieme quei diciassette

Maduro oggi incontra Putin - al centro degli incontri il nodo delle relazioni economiche e la cooPerazione militare : Il presidente venezuelano Nicolas Maduro oggi incontrerà l'omologo russo Vladimir Putin. Il bilaterale, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, si svolgerà sia in formato ristretto che ...

Venezuela - presidente Maduro in Russia Per incontro con Putin : "Le restrizioni commerciali e le sanzioni sono una cosa sbagliata" e aggiungono solo "instabilità", ha detto Erdogan in un incontro con rappresentanti dell'economia Venezuelana, facendo un chiaro ...

Trump-Putin - salta il vertice : "Per l'Ucraina" : ... Sarah Huckabee Sanders, replicando alle dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo che ha detto che in realtà sono state questioni di 'politica interna' a dettare la decisione di ...