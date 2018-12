Pensioni | Matteo Salvini licenzia Tito Boeri | ' Rema contro da mesi | perché non si dimette

Pensioni - Matteo Salvini spiega come funzionerà la quota 100 dopo le modifiche alla manovra : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, spiega come funzionerà la quota 100 per l'anticipo Pensionistico dopo le modifiche alla legge di Bilancio. La misura partirà a inizio 2019, tra febbraio e marzo - assicura - e ne avrà diritto "circa mezzo milione di italiani senza alcuna penalizzazione".Continua a leggere

Matteo Salvini lancia candidato Claudio Durigon - 'l'uomo delle Pensioni'. Cosa darà in cambio a Giorgia Meloni : Si chiama Claudio Durigon la carta di Matteo Salvini per prendersi Roma e il Lazio. Secondo il Tempo , il leader della Lega pensa al sottosegretario al Lavoro, nato a Latina 47 anni fa, come candidato ...

Pensioni - Giuseppe Conte e il pressing di Angela Merkel. Retroscena : agguato a Matteo Salvini - gode la Fornero : Tra Matteo Salvini e Quota 100 ci si mette Angela Merkel . Nel colloquio di mezz'ora con il premier Giuseppe Conte , la cancelliera tedesca avrebbe espresso tutti i suoi dubbi sulla riforma delle ...

Pensioni - Matteo Salvini assicura : “Nessun rinvio di quota 100 - parte a inizio 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che la quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, non verrà rinviata ed entrerà in vigore già nei primi mesi del 2019. "Entro oggi ci saranno le stime vere su Pensioni e reddito di reinserimento al lavoro. Se in manovra avremo messo più soldi, potremo spostarli su altro", aggiunge.Continua a leggere