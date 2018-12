Pensioni | Cida | nuovo emendamento aumenta prelievo ma riduce gettito Irpef

Cida : "Su Pensioni guerra dirigenti contro scippo governo" : "Se il governo sbaglia, dobbiamo protestare anche duramente. E oggi è soltanto l'inizio: siamo pronti a portare in tutte le sedi istituzionali e nei tribunali , compresa la Corte costituzionale, le ...

Pensioni : Ambrogioni (Cida) - taglio è demagogia - pronti a manifestare : La Confederazione dei manager, categoria non accetta di essere additata come egoista e autoreferenziale

Cida : "Su Pensioni da governo 'scippo'" : "Da quanto abbiamo letto, sembra tramontata l'assurda proposta di legge sul cosiddetto ricalcolo delle pensioni medio-alte, per lasciare il posto all'ennesima ipotesi di 'contributo di solidarietà' a ...

Pensioni : Cida - no a interventi per decreto - da Di Maio solo calunnie : Roma, 15 ott. (Labitalia) - “Il Parlamento sta esaminando una proposta di legge per intervenire s[...]