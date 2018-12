Papa a ragazzi | siate canali accoglienza

Il dolore del Papa per i ragazzi e la mamma morti stanotte ad Ancona : Questa Beatificazione sia per tutti uno stimolo a costruire insieme un mondo di fraternità e di solidarietà. Facciamo un applauso ai nuovi Beati!'.

Corinaldo - il papà di uno dei ragazzi morti in discoteca : "È finita la vita a me e a mia moglie" : "È finita la vita a me e a mia moglie". È straziato dal dolore Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, il ragazzo di 15 di Frontone che insieme ad altri 5 giovani è morto nella calca della discoteca di Corinaldo, in provincia di Ancona. Solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è una discoteca che al massimo contiene 300 persone", si sfoga all'uscita dell'obitorio, ad Ancona.VIDEO - Ancona, tragedia ...